Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 131,47 Mrd. EURKGV 19,63
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Iberdrola von 18 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zahlen und Ausblick der Spanier hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
18,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,08 €
|Abst. Kursziel*:
-7,87%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
20,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,91%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|10:51
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola SA Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola SA Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|28.04.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|10:51
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola SA Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets