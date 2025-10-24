Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 110,92 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Iberdrola von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 16,00 auf 16,20 Euro angehoben. Die guten Quartalszahlen und der optimistische Ausblick des Versorgers seien in der überdurchschnittlich hohen Bewertung bereits mehr als eingepreist, begründete Werner Eisenmann sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könne die Dividendenrendite im Vergleich zu den Konkurrenten nicht mithalten./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
