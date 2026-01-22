DAX 24.877 -0,1%ESt50 5.996 +0,0%MSCI World 4.559 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +1,5%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.617 +0,6%Euro 1,1964 -0,7%Öl 67,51 -0,3%Gold 5.260 +1,5%
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas leichter -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- NVIDIA, Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag
WACKER CHEMIE-Aktie schwächer: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 WACKER CHEMIE-Aktie schwächer: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025
Air Liquide Aktie

155,54 EUR -1,58 EUR -1,01 %
STU
143,12 CHF -1,07 CHF -0,74 %
BRX
Marktkap. 90,89 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 192 auf 189 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Gaseproduzent sei sein bevorzugter europäischer Branchentitel für das erste Quartal 2026, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die im zweiten Halbjahr zu erwartende Wachstumsbeschleunigung sei noch nicht eingepreist. Auch die Margen sollten sich weiter verbessern. Daraus ergebe sich nun eine günstige Kaufgelegenheit./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 20:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 05:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
189,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
156,52 €		 Abst. Kursziel*:
20,75%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
155,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,51%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
196,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

11:46 Air Liquide Outperform Bernstein Research
20.01.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
16.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
13.01.26 Air Liquide Buy UBS AG
07.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

