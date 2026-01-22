Air Liquide Aktie
Marktkap. 90,89 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 192 auf 189 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Gaseproduzent sei sein bevorzugter europäischer Branchentitel für das erste Quartal 2026, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die im zweiten Halbjahr zu erwartende Wachstumsbeschleunigung sei noch nicht eingepreist. Auch die Margen sollten sich weiter verbessern. Daraus ergebe sich nun eine günstige Kaufgelegenheit./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 20:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 05:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Air Liquide Outperform
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
189,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
156,52 €
|Abst. Kursziel*:
20,75%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
155,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,51%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
196,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|11:46
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
