Marktkap. 28,54 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien nach Zahlen mit einem Kursziel von 75 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Aktien dürften moderat negativ auf den Quartals- und Jahresbericht des Düngerkonzerns reagieren, schrieb Andrew Wong in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Denn die Barmittelschöpfung sei 2025 hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dagegen seien die operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) sowie der Ausblick auf 2026 wie erwartet ausgefallen./rob/gl/ag
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|08:01
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16.02.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
