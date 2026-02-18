DAX 25.278 +1,1%ESt50 6.103 +1,4%MSCI World 4.542 +0,0%Top 10 Crypto 8,5620 -2,6%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.961 +1,0%Euro 1,1797 +0,1%Öl 70,55 +0,3%Gold 5.019 +0,8%
DAX etwas schwächer erwartet -- Nikkei im Plus -- Figma-Umsatz über Erwartungen -- eBay verdient mehr -- Airbus will mehr ausschütten -- Carvana im Fokus
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

58,16 EUR -1,40 EUR -2,35 %
STU
69,48 USD -0,81 USD -1,15 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 28,54 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8

ISIN CA67077M1086

Symbol NTR

RBC Capital Markets

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

08:01 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Nutrien (Ex Potash Agrium)
58,16 EUR -1,40 EUR -2,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien nach Zahlen mit einem Kursziel von 75 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Aktien dürften moderat negativ auf den Quartals- und Jahresbericht des Düngerkonzerns reagieren, schrieb Andrew Wong in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Denn die Barmittelschöpfung sei 2025 hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dagegen seien die operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) sowie der Ausblick auf 2026 wie erwartet ausgefallen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:17 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 75,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 70,28		 Abst. Kursziel*:
6,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 69,48		 Abst. Kursziel aktuell:
7,94%
Analyst Name:
Andrew Wong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 67,20

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

08:01 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
17.02.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral UBS AG
20.01.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zacks Nutrien (NTR) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks Nutrien (NTR) Q4 Earnings Lag Estimates
Benzinga Demystifying Nutrien: Insights From 7 Analyst Reviews
MotleyFool Fund Adds $9 Million of Mosaic Stock as Potash Production Trends Toward Record Levels
Zacks Stay Ahead of the Game With Nutrien (NTR) Q4 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
Zacks Nutrien (NTR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Benzinga A Glimpse Into The Expert Outlook On Nutrien Through 10 Analysts
Zacks Implied Volatility Surging for Intrepid Potash Stock Options
