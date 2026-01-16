DAX 24.959 -1,3%ESt50 5.926 -1,7%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 12,20 -2,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.843 -2,1%Euro 1,1679 +0,3%Öl 63,92 -0,4%Gold 4.720 +1,1%
Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX erneut mit Verlusten erwartet - unter der 25.000er-Marke
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

56,52 EUR -0,32 EUR -0,56 %
STU
66,38 USD -1,46 USD -2,15 %
BTT
Marktkap. 27,66 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8

ISIN CA67077M1086

Symbol NTR

RBC Capital Markets

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

08:01 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 75 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er rechne für 2026 mit einer starken Geschäftsentwicklung und einem positiven Marktumfeld für den Düngerkonzern, der sich weiter auf operative Verbesserungen insbesondere bei den Kosten und der Kapitaleffizienz fokussieren dürfte, schrieb Andrew Wong in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dementsprechend sollte die Aktie weiter steigen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 13:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 13:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 75,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 66,38		 Abst. Kursziel*:
12,99%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 66,38		 Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
Analyst Name:
Andrew Wong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 65,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

08:01 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Zacks Nutrien Gains on Healthy Fertilizer Demand, Acquisitions & Cost Cuts
Zacks Strength Seen in Nutrien (NTR): Can Its 7.9% Jump Turn into More Strength?
Benzinga TG Therapeutics, Clover Health Investments, Nutrien And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday
Benzinga What Analysts Are Saying About Nutrien Stock
Mining.com Intrepid Potash weighs potential to develop battery-grade lithium processing plant in Utah
Benzinga How Is The Market Feeling About Nutrien Ltd?
Zacks Mosaic to Divest New Mexico Potash Operations in $30M Deal
Zacks Nutrien Stock Rallies 40% YTD: What's Behind the Upside?
