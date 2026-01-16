Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 27,66 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 75 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er rechne für 2026 mit einer starken Geschäftsentwicklung und einem positiven Marktumfeld für den Düngerkonzern, der sich weiter auf operative Verbesserungen insbesondere bei den Kosten und der Kapitaleffizienz fokussieren dürfte, schrieb Andrew Wong in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dementsprechend sollte die Aktie weiter steigen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 13:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 13:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 75,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 66,38
|Abst. Kursziel*:
12,99%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 66,38
|Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
|
Analyst Name:
Andrew Wong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 65,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
