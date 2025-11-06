DAX 23.495 -1,0%ESt50 5.564 -0,8%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,39 -4,2%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.292 -1,7%Euro 1,1565 +0,1%Öl 63,78 +0,3%Gold 3.998 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Take Two 914508 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Canopy Growth, Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
AIXTRON-Aktie korrigiert nach Rallye - Analysten senken Kursziel AIXTRON-Aktie korrigiert nach Rallye - Analysten senken Kursziel
Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
48,06 EUR +0,68 EUR +1,44 %
STU
55,63 USD +1,62 USD +3,00 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 22,83 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DWB8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CA67077M1086

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NTR

UBS AG

Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral

13:26 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
48,06 EUR 0,68 EUR 1,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien von 63 auf 58 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngemittelkonzern habe die Erwartungen im dritten Quartal etwas übertroffen, schrieb Lucas Beaumont am Donnerstag. Der Experte senkte aber seine Preisannahmen für Stickstoff. Er nahm auch die Produktion in Trinidad aus seiner diesjährigen Volumenschätzung wegen einer vorübergehenden Schließung der dortigen Anlagen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 58,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 55,59		 Abst. Kursziel*:
4,34%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 55,63		 Abst. Kursziel aktuell:
4,26%
Analyst Name:
Lucas Beaumont 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 65,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

13:26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral UBS AG
13.10.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
01.10.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mining.com Nutrien weighs phosphate unit sale
Zacks Nutrien (NTR) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Intrepid Potash (IPI) Q3 Earnings Lag Estimates
Zacks Nutrien (NTR) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
Mining.com Kore Potash weighs sale or fresh funding to advance Congo mine
Zacks Nutrien (NTR) Q3 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
Benzinga EXCLUSIVE: Brazil Potash Appoints Advisor To Unlock Global Funding Opportunities
Zacks Nutrien (NTR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
RSS Feed
Nutrien (Ex Potash Agrium) zu myNews hinzufügen