Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 22,83 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien von 63 auf 58 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngemittelkonzern habe die Erwartungen im dritten Quartal etwas übertroffen, schrieb Lucas Beaumont am Donnerstag. Der Experte senkte aber seine Preisannahmen für Stickstoff. Er nahm auch die Produktion in Trinidad aus seiner diesjährigen Volumenschätzung wegen einer vorübergehenden Schließung der dortigen Anlagen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 58,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 55,59
|Abst. Kursziel*:
4,34%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 55,63
|Abst. Kursziel aktuell:
4,26%
|
Analyst Name:
Lucas Beaumont
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 65,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|13:26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16.02.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
