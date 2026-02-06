DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Stellantis nach milliardenschweren Abschreibungen auf die Elektroauto-Strategie von 13 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die seien überraschend hoch, aus Sicht des seit Juni 2025 amtierenden Vorstandschefs Filosa aber konsequent, schrieb Matthias Volkert am Montag. Er schraubte seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 deutlich nach unten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:38 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:44 / MESZ

