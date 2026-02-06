Stellantis Aktie
Marktkap. 17,56 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Stellantis nach milliardenschweren Abschreibungen auf die Elektroauto-Strategie von 13 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die seien überraschend hoch, aus Sicht des seit Juni 2025 amtierenden Vorstandschefs Filosa aber konsequent, schrieb Matthias Volkert am Montag. Er schraubte seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 deutlich nach unten./edh/ag
