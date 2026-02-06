DAX 24.830 +0,4%ESt50 6.012 +0,2%MSCI World 4.552 +0,5%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.045 +0,1%Bitcoin 58.171 -2,5%Euro 1,1910 +0,8%Öl 67,90 -0,3%Gold 5.032 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 Siemens 723610 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street startet etwas tiefer -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stellantis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Stellantis Aktien-Sparplan
6,29 EUR +0,14 EUR +2,33 %
STU
7,49 USD +0,22 USD +2,96 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 17,56 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2QL01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL00150001Q9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STLA

DZ BANK

Stellantis Kaufen

14:31 Uhr
Stellantis Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
6,29 EUR 0,14 EUR 2,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Stellantis nach milliardenschweren Abschreibungen auf die Elektroauto-Strategie von 13 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die seien überraschend hoch, aus Sicht des seit Juni 2025 amtierenden Vorstandschefs Filosa aber konsequent, schrieb Matthias Volkert am Montag. Er schraubte seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 deutlich nach unten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:38 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:44 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Kaufen

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
6,21 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
6,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

14:31 Stellantis Kaufen DZ BANK
10:06 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09:06 Stellantis Buy UBS AG
08:56 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
08:01 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

dpa-afx Batterie-Aus Aktien von VW, Mercedes-Benz und Stellantis im Fokus: Batteriefabrik in Kaiserslautern wird gestrichen Aktien von VW, Mercedes-Benz und Stellantis im Fokus: Batteriefabrik in Kaiserslautern wird gestrichen
finanzen.net Rasanter Absturz der Stellantis-Aktie: Wie Analysten auf den Milliardenverlust reagieren
finanzen.net Euronext-Handel CAC 40 notiert mittags im Minus
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittag um Nulllinie
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 zum Start in Grün
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Erholung zum Wochenschluss - Stellantis brechen ein
dpa-afx Stellantis-Aktie -27 Prozent: Milliardenabschreibung drückt den Gewinn tief ins Minus - Dividende gestrichen
finanzen.net Gewinne in Paris: Letztendlich Pluszeichen im CAC 40
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagnachmittag im Sinkflug
Benzinga Gartner, Stellantis, And Novo Nordisk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Feb. 2-Feb. 6): Are the Others in Your Portfolio?
Business Times Europe: Stoxx 600 rebounds in broad based gains; Stellantis plunge drags auto stocks
FOX Business Stellantis takes massive $26B hit after changing EV strategy
FOX Business Stellantis takes massive $26B hit after moving away from EVs
Benzinga Stellantis Flags Big Profit Miss, 2026 Outlook Looks Weak
Korea Times LG Energy Solution to take full control of Canadian battery JV with Stellantis
MarketWatch Jeep maker Stellantis facing worst-ever stock rout as it takes $26 billion hit over miscalculating EV demand
Business Times Stellantis plunges after taking 22 billion euros hit on EVs
RSS Feed
Stellantis zu myNews hinzufügen