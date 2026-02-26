DAX 25.338 +0,2%ESt50 6.158 -0,1%MSCI World 4.572 +0,1%Top 10 Crypto 8,5200 -1,0%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 55.868 -2,3%Euro 1,1808 +0,1%Öl 72,32 +2,0%Gold 5.186 +0,1%
AIXTRON Aktie

27,43 EUR +2,20 EUR +8,72 %
STU
Marktkap. 2,73 Mrd. EUR

KGV 22,77
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

Warburg Research

AIXTRON SE Hold

13:26 Uhr
AIXTRON SE
27,43 EUR 2,20 EUR 8,72%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron von 15,50 auf 23,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsstory sei intakt, aber schon angemessen eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
27,63 €		 Abst. Kursziel*:
-14,95%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
27,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,33%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

13:26 AIXTRON Hold Warburg Research
08:21 AIXTRON Overweight Barclays Capital
08:01 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

dpa-afx Analystenstimme AIXTRON-Aktie springt hoch: Jefferies hebt Kursziel an - auch JPMorgan wird optimistischer AIXTRON-Aktie springt hoch: Jefferies hebt Kursziel an - auch JPMorgan wird optimistischer
finanzen.net Aixtron, Auto1, ABO Energy: Das war diese Woche bei Nebenwerten los
finanzen.net Anleger warten auf Impulse: MDAX pendelt um Schlusskurs vonDonnerstag
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE springt am Mittag hoch
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 31 Euro - 'Overweight'
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Freitagvormittag an Boden
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AIXTRON with robust results in a soft market environment
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
