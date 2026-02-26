AIXTRON Aktie
Marktkap. 2,73 Mrd. EURKGV 22,77
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron von 15,50 auf 23,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsstory sei intakt, aber schon angemessen eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Hold
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
23,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
27,63 €
|Abst. Kursziel*:
-14,95%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
27,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,33%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
