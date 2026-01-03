DAX25.319 +0,1%Est506.144 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3800 -2,6%Nas22.687 -0,8%Bitcoin55.872 -2,3%Euro1,1822 +0,2%Öl72,51 +2,3%Gold5.232 +1,0%
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag

27.02.26 17:23 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Nachmittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
50.761,3140 CHF -1.422,8896 CHF -2,73%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55.872,4511 EUR -1.304,6552 EUR -2,28%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
49.050,0530 GBP -969,6665 GBP -1,94%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.304.594,2427 JPY -212.513,7855 JPY -2,02%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
66.023,4198 USD -1.456,4447 USD -2,16%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.493,8855 CHF -74,3253 CHF -4,74%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.644,3043 EUR -73,9504 EUR -4,30%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.443,5238 GBP -59,6411 GBP -3,97%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
303.260,1586 JPY -12.794,1445 JPY -4,05%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.943,0433 USD -84,8242 USD -4,18%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
63,2174 CHF -3,2196 CHF -4,85%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
69,5828 EUR -3,2109 EUR -4,41%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
61,0862 GBP -2,5951 GBP -4,08%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.833,1971 JPY -556,3987 JPY -4,16%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
82,2246 USD -3,6857 USD -4,29%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0411 CHF -0,0432 CHF -3,98%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1459 EUR -0,0421 EUR -3,54%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0060 GBP -0,0333 GBP -3,20%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
211,3351 JPY -7,1739 JPY -3,28%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3541 USD -0,0479 USD -3,42%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
471,2274 CHF -12,8665 CHF -2,66%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
518,6751 EUR -11,7361 EUR -2,21%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
455,3414 GBP -8,6733 GBP -1,87%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
95.659,6004 JPY -1.903,7797 JPY -1,95%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagnachmittag um 2,32 Prozent auf 65.912,05 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 67.479,86 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -7,7 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um 2,13 Prozent auf 54,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 55,63 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum am Freitagnachmittag nach. Um 4,51 Prozent auf 1.936,49 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.027,87 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,01 Prozent auf 464,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 479,07 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,402 US-Dollar) geht es um 3,47 Prozent auf 1,353 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 343,15 US-Dollar am Vortag auf 342,71 US-Dollar nach unten (0,13 Prozent).

Daneben fällt Cardano um 2,74 Prozent auf 0,2791 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2870 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1585 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1621 US-Dollar.

Derweil geht es für den Tron-Kurs bergab. Tron sinkt 0,85 Prozent auf 0,2832 US-Dollar, nach 0,2857 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Binancecoin-Kurs 2,17 Prozent schwächer bei 612,38 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 625,99 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Dogecoin-Kurs um 3,55 Prozent auf 0,0936 US-Dollar. Gestern war Dogecoin noch 0,0971 US-Dollar wert.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 85,91 US-Dollar am Vortag auf 82,30 US-Dollar nach unten (4,20 Prozent).

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,305 US-Dollar am Vortag auf 8,980 US-Dollar nach unten (3,50 Prozent).

Nach 9,099 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagnachmittag um 3,67 Prozent auf 8,765 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 17:09 notiert der Sui-Kurs 3,10 Prozent schwächer bei 0,9088 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,9378 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

