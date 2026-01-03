Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagnachmittag um 2,32 Prozent auf 65.912,05 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 67.479,86 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -7,7 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um 2,13 Prozent auf 54,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 55,63 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum am Freitagnachmittag nach. Um 4,51 Prozent auf 1.936,49 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.027,87 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,01 Prozent auf 464,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 479,07 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,402 US-Dollar) geht es um 3,47 Prozent auf 1,353 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 343,15 US-Dollar am Vortag auf 342,71 US-Dollar nach unten (0,13 Prozent).

Daneben fällt Cardano um 2,74 Prozent auf 0,2791 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2870 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1585 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1621 US-Dollar.

Derweil geht es für den Tron-Kurs bergab. Tron sinkt 0,85 Prozent auf 0,2832 US-Dollar, nach 0,2857 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Binancecoin-Kurs 2,17 Prozent schwächer bei 612,38 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 625,99 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Dogecoin-Kurs um 3,55 Prozent auf 0,0936 US-Dollar. Gestern war Dogecoin noch 0,0971 US-Dollar wert.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 85,91 US-Dollar am Vortag auf 82,30 US-Dollar nach unten (4,20 Prozent).

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,305 US-Dollar am Vortag auf 8,980 US-Dollar nach unten (3,50 Prozent).

Nach 9,099 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagnachmittag um 3,67 Prozent auf 8,765 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 17:09 notiert der Sui-Kurs 3,10 Prozent schwächer bei 0,9088 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,9378 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.