Allianz Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Allianz von 405 auf 400 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Versicherer habe die hohen Erwartungen erfüllt, aber nicht übertroffen, schrieb Ben Cohen am Freitag in seinem Rückblick auf die Jahreszahlen. Die entscheidenden Pluspunkte seien die starke Solvabilitätsquote und das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Sector Perform

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
385,00 €		 Abst. Kursziel*:
3,90%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
384,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,00%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

10:31 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
10:16 Allianz Hold Deutsche Bank AG
08:01 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
26.02.26 Allianz Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick RBC Capital Markets beurteilt Allianz-Aktie mit Sector Perform RBC Capital Markets beurteilt Allianz-Aktie mit Sector Perform
finanzen.net Allianz-Aktie im Chartcheck: Expansion Pivot long
finanzen.net Allianz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt
EQS Group EQS-AFR: Allianz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit Verlusten
finanzen.net Allianz-Aktie nach Rekordgewinn fester: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende
EQS Group EQS-AFR: Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Allianz achieves record operating profit of 17.4 billion euros – excellent start to new strategic cycle
EQS Group EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz SE resolves on new share buy-back program with a volume of up to 2.5 billion euros
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Allianz SE (ALIZY) is a Great Choice
Zacks Should Value Investors Buy Allianz (ALIZY) Stock?
Zacks Should Value Investors Buy Allianz (ALIZY) Stock?
Irish Times Pro-Palestine protesters gather at GAA headquarters to oppose Allianz sponsorship
reNEWS Allianz takes stake in 500MW Noirmoutier project
