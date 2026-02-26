Allianz Aktie
Marktkap. 145,04 Mrd. EURKGV 13,65
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Allianz von 405 auf 400 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Versicherer habe die hohen Erwartungen erfüllt, aber nicht übertroffen, schrieb Ben Cohen am Freitag in seinem Rückblick auf die Jahreszahlen. Die entscheidenden Pluspunkte seien die starke Solvabilitätsquote und das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
385,00 €
|Abst. Kursziel*:
3,90%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
384,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,00%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
10:31
Allianz Sector Perform
RBC Capital Markets
10:16
Allianz Hold
Deutsche Bank AG
08:01
Allianz Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26
Allianz Hold
Jefferies & Company Inc.
26.02.26
Allianz Kaufen
DZ BANK
