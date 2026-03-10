DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.762 -1,3%MSCI World 4.427 -0,2%Top 10 Crypto 9,0640 -0,4%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.044 -0,3%Euro 1,1593 -0,1%Öl 92,46 +1,2%Gold 5.188 %
Top News
Aktien von Tesla, BYD und Rivian als Profiteure? Steigende Ölpreise könnten Elektroautos attraktiver machen Aktien von Tesla, BYD und Rivian als Profiteure? Steigende Ölpreise könnten Elektroautos attraktiver machen
BayWa: TotalEnergies schießt quer BayWa: TotalEnergies schießt quer
Porsche vz. Aktie

38,02 EUR +0,35 EUR +0,93 %
STU
Marktkap. 34,1 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Porsche vz Hold

Porsche vz Hold
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
38,02 EUR 0,35 EUR 0,93%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer habe im Schlussquartal 2025 sowie mit dem Ausblick auf 2026 die Konsensschätzungen ein wenig verfehlt, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche vz. Hold

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,23 €		 Abst. Kursziel*:
7,25%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
38,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

