Porsche vz. Aktie
Marktkap. 34,1 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer habe im Schlussquartal 2025 sowie mit dem Ausblick auf 2026 die Konsensschätzungen ein wenig verfehlt, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Hold
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
38,23 €
|Abst. Kursziel*:
7,25%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
38,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|10:26
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|10:11
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|10:11
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|10:26
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|10:11
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.