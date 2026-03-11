DAX23.646 +0,2%Est505.767 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 +5,5%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.791 +4,2%Euro1,1477 -0,4%Öl99,12 -2,6%Gold5.109 +0,3%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Porsche auf 33 Euro - 'Verkaufen'

13.03.26 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
37,03 EUR -0,77 EUR -2,04%
News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Porsche AG (Porsche vz) von 38 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die vom Autohersteller eingeleiteten Maßnahmen dürften erst mittelfristig helfen, die negativen Faktoren - schwache China-Nachfrage, US-Zollpolitik sowie Produktportfolio/Transformation - zu kompensieren, schrieb Michael Punzet am Freitag. Er sieht das Sentiment weiterhin durch die schwache operative Entwicklung sowie den Status von Porsche als "Luxuswert" belastet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

