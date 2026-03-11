Porsche-Aktie fällt erneut auf Rekordtief - DZ bleibt skeptisch
Die Aktien der Porsche AG haben am Freitag im wieder schwächeren Gesamtmarkt mit 36,34 Euro so wenig gekostet wie noch nie.
Die Papiere des Sportwagenbauers weiteten ihren Jahresverlust damit auf 20 Prozent aus.
"Die bislang eingeleiteten Maßnahmen dürften erst mittelfristig helfen, die negativen Faktoren - schwache China-Nachfrage, US-Zollpolitik sowie Produktportfolio/Transformation - zu kompensieren", schrieb Analyst Michael Punzet von der DZ Bank. "Wir sehen das Sentiment weiterhin durch die schwache operative Entwicklung sowie den Status von Porsche als 'Luxuswert' belastet."
Punzet schraubte den fairen Aktienwert auf 33 Euro zurück und signalisiert damit weitere Korrekturrisiken. Sein Votum bleibt "Verkaufen".
Die Porsche-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 3,40 Prozent auf 36,64 Euro.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
