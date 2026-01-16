Porsche vz. Aktie
Marktkap. 36,24 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Underweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Underweight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
40,49 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
40,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|11:46
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:06
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|11:46
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:06
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|08:06
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.