NewtekOne Inc.: Insiderkäufe seit Dezember summieren sich auf 145.512 USD! NewtekOne Inc.: Insiderkäufe seit Dezember summieren sich auf 145.512 USD!
DAX wegen Zollsorgen zeitweise unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen DAX wegen Zollsorgen zeitweise unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
EssilorLuxottica Aktie

268,60 EUR -4,00 EUR -1,47 %
FSE
245,04 CHF -6,66 CHF -2,65 %
BRX
Marktkap. 125,01 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
WKN 863195

ISIN FR0000121667
ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF
Symbol ESLOF

UBS AG

EssilorLuxottica Buy

14:36 Uhr
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
268,60 EUR -4,00 EUR -1,47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" belassen. Nur in Großbritannien und Frankreich befänden sich in größerem Umfang Produktionsstätten von Luxusgütern, die von den angedrohten Importzöllen der USA betroffen wären, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. LVMH, Burberry und Hermes dürften hinsichtlich ihrer Ergebnisse am stärksten unmittelbar betroffen sein. Jedenfalls dann, wenn sie nicht mit Preisen dagegen hielten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
268,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
268,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
329,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

