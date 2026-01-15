UBS AG

EssilorLuxottica Buy

14:36 Uhr

Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 268,60 EUR -4,00 EUR -1,47% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" belassen. Nur in Großbritannien und Frankreich befänden sich in größerem Umfang Produktionsstätten von Luxusgütern, die von den angedrohten Importzöllen der USA betroffen wären, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. LVMH, Burberry und Hermes dürften hinsichtlich ihrer Ergebnisse am stärksten unmittelbar betroffen sein. Jedenfalls dann, wenn sie nicht mit Preisen dagegen hielten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT

