EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 125,01 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" belassen. Nur in Großbritannien und Frankreich befänden sich in größerem Umfang Produktionsstätten von Luxusgütern, die von den angedrohten Importzöllen der USA betroffen wären, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. LVMH, Burberry und Hermes dürften hinsichtlich ihrer Ergebnisse am stärksten unmittelbar betroffen sein. Jedenfalls dann, wenn sie nicht mit Preisen dagegen hielten./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
268,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
268,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
329,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|14:36
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|09.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|09.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|09.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|09.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|09.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|09.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG