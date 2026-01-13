Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 29,38 Mrd. EURKGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum vierten Quartal von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf dem US-Markt dürfte sich das Wachstum des Handelskonzerns im Vergleich zum dritten Quartal etwas abgeschwächt haben, schrieb Sreedhar Mahamkali in einem Ausblick am Montag. Darauf ließen Aussagen von Wettbewerbern schließen./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,44 €
|Abst. Kursziel*:
4,67%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
33,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,79%
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
