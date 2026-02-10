DAX24.906 -0,3%Est506.040 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -2,8%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.178 -2,9%Euro1,1916 +0,2%Öl69,64 +0,8%Gold5.054 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 TUI TUAG50 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX entfernt sich von 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie rutscht ab: Finanzhaus wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher Commerzbank-Aktie rutscht ab: Finanzhaus wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen vorgelegt

Ahold Delhaize-Aktie deutlich gefragt: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient

11.02.26 09:32 Uhr
Überraschung am Markt: Ahold Delhaize knackt Gewinnprognosen trotz US-Flaute - Aktie hebt ab | finanzen.net

Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat der Konsumflaute in den USA getrotzt und im vierten Quartal mehr verdient als erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
37,80 EUR 3,01 EUR 8,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte konzernweit um 3,8 Prozent auf 994 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Analysten hatten deutlich weniger auf dem Zettel. Bei einem um 0,9 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro gestiegenen Umsatz lag die bereinigte operative Marge bei 4,2 Prozent. Experten hatten knapp 4 Prozent geschätzt.

Wer­bung

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 577 Millionen Euro und damit auch dank Einsparungen rund die Hälfte mehr als ein Jahr zuvor. Die Gesamtdividende für 2025 steigt um 6 Prozent auf 1,24 Euro. Auch dieses Jahr will Ahold Delhaize wieder, wie bereits bekannt, für eine Milliarde Euro Aktien zurückkaufen.

Die USA sind der größte Markt für Ahold Delhaize. Dort halten Verbraucher derzeit angesichts der schwachen allgemeinen Wirtschaftslage ihr Geld zusammen. Während die Verkaufsmengen in Supermärkten auf dem Markt im Gesamtjahr 2025 zurückgegangen seien, habe Ahold sich gesteigert, sagte Konzernchef Frans Muller. Allerdings bremste der schwache Dollar deutlich, währungsbereinigt wäre der Quartalsumsatz im Gesamtkonzern um 6,1 Prozent geklettert, das bereinigte operative Ergebnis um 9,2 Prozent.

Manager Muller peilt in diesem Jahr wie erwartet eine bereinigte operative Marge von rund 4 Prozent an. Der freie Barmittelzufluss soll mindestens 2,3 Milliarden Euro betragen, nach überraschend hohen 2,6 Milliarden vergangenes Jahr.

Wer­bung

Die Ahold-Aktie gewinnt in Amsterdam zeitweise 9,13 Prozent auf 37,90 Euro.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ahold Delhaize (Ahold)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ahold Delhaize (Ahold)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Koen van Weel/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

DatumRatingAnalyst
26.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
19.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) Equal WeightBarclays Capital
19.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
11.12.2025Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
05.11.2025Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
16.10.2025Ahold Delhaize (Ahold) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ahold Delhaize (Ahold) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen