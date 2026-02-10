Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 29,97 Mrd. EURKGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dem Einzelhändler sei ein guter Jahresschluss gelungen, schrieb William Woods am Mittwoch. Das gelte vor allem für die Margen. Auf dem US-Markt entwickele sich die Supermarktkette Food Lion überdurchschnittlich gut./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
37,87 €
|Abst. Kursziel*:
-7,58%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
37,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,48%
|
Analyst Name:
William Woods
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
