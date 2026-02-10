DAX 24.892 -0,4%ESt50 6.023 -0,4%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.064 -3,1%Euro 1,1918 +0,2%Öl 69,82 +1,1%Gold 5.062 +0,7%
Ahold Delhaize-Aktie deutlich gefragt: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient
Ahold Delhaize-Aktie deutlich gefragt: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient
Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

Marktkap. 29,97 Mrd. EUR

KGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

Bernstein Research

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

10:41 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dem Einzelhändler sei ein guter Jahresschluss gelungen, schrieb William Woods am Mittwoch. Das gelte vor allem für die Margen. Auf dem US-Markt entwickele sich die Supermarktkette Food Lion überdurchschnittlich gut./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
37,87 €		 Abst. Kursziel*:
-7,58%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
37,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,48%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

10:41 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
26.01.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
mehr Analysen

