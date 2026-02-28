Befesa Aktie
Marktkap. 1,36 Mrd. EURKGV 14,68
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. 2026 gehe es für den Industrierecycler vor allem um die US-Volumina, schrieb Olivier Calvet am Montag im Nachgang des jüngsten Geschäftsberichts./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,40 €
|Abst. Kursziel*:
25,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,19%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
