Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 31,44 Mrd. EURKGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 80 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Iran-Krieg habe das Potenzial, die Stickstoffpreise wegen eines verknappten Angebotes zumindest im ersten Halbjahr 2026 hochzutreiben, schrieb Benjamin Theurer am Montagabend. Deshalb und wegen der angespannten Gaslage in Europa sieht er Luft nach oben für amerikanische Produzenten. Mosaic stufte der Experte aber ab mit der Ergänzung, dass er bei Kali- und Phosphatlieferungen weniger Beeinträchtigungen befürchtet./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 80,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 75,74
|Abst. Kursziel*:
5,62%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 75,64
|Abst. Kursziel aktuell:
5,76%
|
Analyst Name:
Benjamin Theurer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 71,20
*zum Zeitpunkt der Analyse
