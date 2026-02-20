DAX 23.720 -3,7%ESt50 5.769 -3,6%MSCI World 4.492 -0,9%Top 10 Crypto 8,7160 +2,5%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.692 -1,9%Euro 1,1597 -0,8%Öl 83,42 +6,9%Gold 5.159 -3,1%
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

Marktkap. 31,44 Mrd. EUR

KGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8

ISIN CA67077M1086

Symbol NTR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 80 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Iran-Krieg habe das Potenzial, die Stickstoffpreise wegen eines verknappten Angebotes zumindest im ersten Halbjahr 2026 hochzutreiben, schrieb Benjamin Theurer am Montagabend. Deshalb und wegen der angespannten Gaslage in Europa sieht er Luft nach oben für amerikanische Produzenten. Mosaic stufte der Experte aber ab mit der Ergänzung, dass er bei Kali- und Phosphatlieferungen weniger Beeinträchtigungen befürchtet./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 80,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 75,74		 Abst. Kursziel*:
5,62%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 75,64		 Abst. Kursziel aktuell:
5,76%
Analyst Name:
Benjamin Theurer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 71,20

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

14:51 Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight Barclays Capital
20.02.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight Barclays Capital
19.02.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
17.02.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zacks Zacks Market Edge Highlights: Union Pacific, CH Robinson Worldwide, Nutrien, Lear and Exxon Mobil
Zacks Should Value Investors Buy Nutrien (NTR) Stock?
MotleyFool Nutrien (NTR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Nutrien (NTR) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks Nutrien (NTR) Q4 Earnings Lag Estimates
Benzinga Demystifying Nutrien: Insights From 7 Analyst Reviews
MotleyFool Fund Adds $9 Million of Mosaic Stock as Potash Production Trends Toward Record Levels
Zacks Stay Ahead of the Game With Nutrien (NTR) Q4 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
