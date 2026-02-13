Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 28,87 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nutrien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 US-Dollar belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 63,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 70,81
|Abst. Kursziel*:
-11,03%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 71,21
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,53%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 66,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
