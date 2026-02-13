DAX 24.868 -0,2%ESt50 5.984 +0,0%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.752 -0,3%Euro 1,1855 -0,2%Öl 68,22 +0,7%Gold 4.984 -1,2%
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

60,02 EUR +0,52 EUR +0,87 %
71,21 USD +0,40 USD +0,56 %
Marktkap. 28,87 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8

ISIN CA67077M1086

Symbol NTR

UBS AG

Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral

14:51 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium)
60,02 EUR 0,52 EUR 0,87%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nutrien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 US-Dollar belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 63,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 70,81		 Abst. Kursziel*:
-11,03%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 71,21		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,53%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 66,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

