DAX stabil -- Nikkei tiefer -- Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Warren Buffett setzt auf Japan-Aktien: Berkshire Hathaway profitiert weiterhin enorm
Buy von Deutsche Bank AG für Deutsche Telekom-Aktie
MTU Aero Engines Aktie

394,10 EUR -1,20 EUR -0,30 %
STU
Marktkap. 21,21 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

Bernstein Research

MTU Aero Engines Outperform

09:01 Uhr
MTU Aero Engines Outperform
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
394,10 EUR -1,20 EUR -0,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
446,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
394,30 €		 Abst. Kursziel*:
13,11%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
394,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,17%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

09:01 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
07.02.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Rentables MTU Aero Engines-Investment? DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr eingefahren DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels in Rot
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsstart nach
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Montagnachmittag tiefer
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag auf rotem Terrain
finanzen.net XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im DAX
EQS Group EQS-News: Notice of Early Redemption
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
