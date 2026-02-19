DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.533 +0,1%Top 10 Crypto 8,5500 +0,4%Nas 22.726 +0,2%Bitcoin 57.021 +0,2%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,55 -0,5%Gold 5.057 +1,2%
Renault Aktie

Marktkap. 9,57 Mrd. EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Sowohl die Jahreszahlen des Autobauers als auch der Ausblick auf 2026 entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Henning Cosman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die neuen Mittelfrist-Ziele beinhalteten für die Gewinnschätzungen zudem deutlich Luft nach oben. Der Markt habe dies aber nicht honoriert, sondern hätte offenbar eine vorsichtigere Zielsetzung bevorzugt./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault Overweight

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
32,54 €		 Abst. Kursziel*:
30,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
32,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,91%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

