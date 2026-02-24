Rückkaufprogramm

Für die Aktionäre der Allianz gibt es positive Neuigkeiten: Sie können sich über weitere Aktienrückkäufe freuen.

Wie der Versicherungskonzern mitteilte, legt er ein Rückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro auf. Es soll im März starten und bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Allianz hatte vergangenes Jahr Aktien für etwa 2 Milliarden Euro zurückgekauft. Der Konzern legt am Donnerstag seine Ergebnisse für 2025 vor.

Die Allianz-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel auf Tradegate 0,6 Prozent höher.

DOW JONES