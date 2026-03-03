DAX 24.204 +1,7%ESt50 5.878 +1,8%MSCI World 4.482 +0,6%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.779 +1,2%Bitcoin 62.496 +6,2%Euro 1,1635 +0,2%Öl 81,05 -1,1%Gold 5.147 +1,2%
Allianz Aktie

360,40 EUR +0,20 EUR +0,06 %
STU
Marktkap. 140,82 Mrd. EUR

KGV 13,65 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

Jefferies & Company Inc.

Allianz Hold

15:21 Uhr
Allianz Hold
Aktie in diesem Artikel
Allianz
360,40 EUR 0,20 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Besonders interessant seien die Aussagen des Versicherers zu Künstlicher Intelligenz (KI) und zum autonomen Fahren gewesen, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Singapur biete die Allianz bereits Versicherungen für autonomes Fahren an. KI dürfte verstärkt für den Konsumentenschutz eingesetzt werden./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Hold

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
360,40 €		 Abst. Kursziel*:
-9,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
360,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,82%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

15:21 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 Allianz Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

