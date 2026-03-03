Allianz Aktie
Marktkap. 140,82 Mrd. EURKGV 13,65 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Besonders interessant seien die Aussagen des Versicherers zu Künstlicher Intelligenz (KI) und zum autonomen Fahren gewesen, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Singapur biete die Allianz bereits Versicherungen für autonomes Fahren an. KI dürfte verstärkt für den Konsumentenschutz eingesetzt werden./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:05 / ET
Zusammenfassung: Allianz Hold
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
360,40 €
|Abst. Kursziel*:
-9,82%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
360,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,82%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
