Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
Top-ETFs 2026: Mit diesen Trends könnten Anleger profitieren Top-ETFs 2026: Mit diesen Trends könnten Anleger profitieren
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen

09.03.26 03:31 Uhr
NASDAQ-Aktien NVIDIA, Microsoft und Apple im Fokus: Das sind die Top-US-Aktien im UBS-Portfolio | finanzen.net

Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS kürzlich ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. Diese Positionen bilden den wichtigsten Bestandteil des US-Portfolios.

Institutionelle Anleger, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC vierteljährlich ihre gehaltenen Investitionen zu melden. Diese Offenlegung erfolgt über das öffentlich einsehbare 13F-Formular. Auch die Schweizer Großbank UBS unterliegt dieser Meldepflicht und informiert regelmäßig über ihre US-Investitionen.
Im nachfolgenden Ranking sind die zehn größten US-Aktienbeteiligungen der UBS im vierten Quartal 2025 aufgeführt, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Optionen und Fonds, in die das Unternehmen während des Berichtszeitraums investiert hat, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Stichtag der Daten ist der 31. Dezember 2025.

Redaktion finanzen.net

UBS: Diese US-Aktien befinden sich in Q4 im Depot

Platz 11: Das Ranking

Investoren, die ein Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC quartalsweise ihre gehaltenen Positionen offenzulegen. Dies geschieht über das öffentlich zugängliche 13F-Formular. Auch die UBS unterliegt dieser Meldepflicht und informiert regelmäßig über ihre US-Investitionen. Im Folgenden sind die zehn größten US-Aktienbeteiligungen der Schweizer Großbank im vierten Quartal 2025 aufgeführt, geordnet nach ihrem prozentualen Depotanteil. Optionen und Fonds wurden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025.

Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 10: JPMorgan Chase

Die Beteiligung an JPMorgan ist um 3,40 Prozent geschrumpft. Die UBS hat 665.611 Aktien verkauft, womit der Bestand nun 18.895.635 Titel umfasst. Mit einem Wert von 6,09 Milliarden US-Dollar macht diese Beteiligung 0,91 Prozent des Depots aus - und rutscht damit von Platz sieben auf Platz zehn im Ranking.

Quelle: sec.gov, Bild: TK Kurikawa / Shutterstock.com

Platz 9: Meta Platforms

Die Facebook-Mutter Meta hat einen Zuwachs im Depot der UBS erfahren. Die Bank erwarb 78.637 Meta-Aktien, was die Beteiligung um 0,85 Prozent erhöhte. Der Bestand von 9.281.783 Aktien hat einen Wert von 6,13 Milliarden US-Dollar und einen Depotanteil von 0,91 Prozent. Damit ging es in diesem Ranking um fünf Plätze auf den neunten Platz abwärts.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 8: Alphabet C

Mit einem Depotanteil von 0,93 Prozent und einem Gesamtwert von 6,23 Milliarden US-Dollar zählen die C-Aktien des Technologiekonzerns Alphabet weiterhin zu den zehn größten US-Positionen der UBS - und verharrten dabei auf Platz acht. Im letzten Quartal trennte sich die Bank von 1.904.841 Alphabet-Papieren und verringerte ihren Bestand damit um 8,75 Prozent auf nun 19.853.918 Aktien.

Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Platz 7: UBS

Neu unter die Top-Ten schafften es die eigenen Aktien der schweizerischen Großbank. Der Anteil ist um 6,05 Prozent gestiegen, da die UBS 8.011.819 eigene Anteile zukaufte. Mit 140.490.368 UBS-Aktien im Wert von rund 6,51 Milliarden US-Dollar erreicht das Unternehmen einen Depotanteil von 0,97 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Simon Zenger / Shutterstock.com

Platz 6: Alphabet A

Um drei Plätze verbessern im Ranking konnten sich die A-Aktien des Tech-Giganten Alphabet. Mit einem Depotanteil von 1,04 Prozent und einem Wert von 6,94 Milliarden US-Dollar erreichte der Titel Platz sechs der größten US-Beteiligungen der UBS. Die Bank hat im vergangenen Quartal 2.206.303 Titel verkauft, wodurch der Bestand um 9,05 Prozent auf 22.175.794 Aktien gesunken ist.

Quelle: sec.gov, Bild: JPstock / Shutterstock.com

Platz 5: Amazon

Die Beteiligung an Amazon ist gesunken, nachdem die UBS 1.658.256 Titel des Internetriesen verkaufte. Das Aktienpaket umfasst 34.606.077 Papiere im Wert von 7,99 Milliarden US-Dollar und hat einen Depotanteil von 1,19 Prozent. Damit steigt die Position um einen Platz nach oben.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 4: Broadcom

Die Aktien des US-Halbleiterunternehmens Broadcom haben im Ranking der größten Beteiligungen an Bedeutung gewonnen: Die UBS kaufte 206.474 Titel. Mit einem Depotanteil von 1,23 Prozent und einem Wert von rund 8,23 Milliarden US-Dollar verbesserte sich die Beteiligung mit insgesamt 23.774.356 Aktien vom fünften auf den vierten Platz.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 3: Apple

Die Apple-Beteiligung der UBS ist um deutliche 10,57 Prozent gesunken. Die Großbank hat 5.266.649 Aktien verkauft. Mit den verbleibenden 44.547.157 Papieren hat das Aktienpaket einen Wert von 12,11 Milliarden US-Dollar und einen Anteil am Depot von 1,81 Prozent. Hier bleibt die Position im Ranking mit Platz drei unverändert.

Quelle: sec.gov, Bild: BMCL / Shutterstock.com

Platz 2: Microsoft

Den zweiten Platz im Ranking verteidigt der Technologieriese Microsoft. Die UBS verkaufte 2.320.211 Titel, sodass sich der Bestand auf 28.044.188 Aktien reduzierte. Der Wert der verbliebenen Microsoft-Papiere beträgt 13,56 Milliarden US-Dollar, was einem Depotanteil von 2,02 Prozent entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: James M. Phelps, Jr / Shutterstock.com

Platz 1: NVIDIA

Die größte US-Beteiligung im UBS-Depot ist nach wie vor der KI-Spezialist NVIDIA. Im letzten Quartal hat sich die Großbank von 10.042.089 Aktien getrennt, wodurch der Bestand auf 77.489.454 Papiere gesunken ist. Trotz dieser Verkäufe hat das Aktienpaket einen Wert von 14,45 Milliarden US-Dollar und einen Depotanteil von 2,16 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com, UBS

mehr Analysen