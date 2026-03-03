DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.730 -0,2%Euro1,1599 -0,1%Öl82,12 +0,2%Gold5.170 +1,6%
Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q4 2025

04.03.26 03:14 Uhr
Im 4. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn größten Aktienbeteiligungen des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds blieb unverändert.

Aktien
Adobe Inc.
Alphabet A (ex Google)
Amazon
Booking Holdings
Broadcom
GE Vernova
Lam Research Corp.
Microsoft Corp.
NVIDIA Corp.
Salesforce
Institutionelle Investoren, die ein Vermögen von mindestens 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gemäß den Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dazu verpflichtet, ihre Investitionen vierteljährlich durch das Einreichen des 13F-Formulars offenzulegen. Diese Regelung betrifft auch den Hedgefonds Bridgewater Associates, der vom renommierten Starinvestor Ray Dalio ins Leben gerufen wurde, denn im vierten Quartal 2025 belief sich der Portfolio-Wert von Bridgewater Associates auf rund 27,422 Milliarden US-Dollar.
Zwar ist die Wall Street-Größe Ray Dalio nun bereits seit einiger Zeit nicht mehr aktiv mit der Führung des Hedgefonds betraut, bleibt aber in beratender Funktion tätig und der Name "Bridgewater" dürfte wohl noch für lange Zeit mit ihm in Verbindung gebracht werden.

Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Aktienbeteiligungen von Bridgewater Associates im vierten Quartal 2025, die ausnahmslos alle im Berichtszeitraum angepasst wurden - und das teils sehr deutlich. Daneben hält Bridgewater auch einige ETFs, die hier jedoch nicht berücksichtigt wurden. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025.

Diese Aktien befanden sich im vierten Quartal 2025 im Bridgewater Associates-Depot

Platz 11: Das Ranking

Investoren mit einem Vermögen von 100 Millionen US-Dollar oder mehr sind gemäß den Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dazu verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise offenzulegen. Bridgewater Associates zählt mit einem Portfoliowert von rund 27,42 Milliarden US-Dollar zu eben jenen Unternehmen, die dieser Regelung unterliegen. Gegründet wurde Bridgewater von der Wall Street-Größe Ray Dalio, der über viele Jahre hinweg auch leitende Positionen bei dem Hedgefonds innehatte. Seit 2017 zog sich der renommierte Starinvestor aber immer mehr zurück, und inzwischen obliegt die Führung von Bridgewater Associates CEO Nir Bar Dea sowie den Co-CIOs Greg Jensen, Bob Prince und Karen Karniol-Tambour. Dalio konzentriere sich nun darauf, "Mitarbeiter bei Bridgewater und darüber hinaus zu betreuen", heißt es auf der Webseite des Hedgefonds. Im Folgenden werden die zehn größten Aktienbeteiligungen von Bridgewater Associates im vierten Quartal 2025 präsentiert, geordnet nach ihrem prozentualen Wert im Depot. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 10: Broadcom

Neu in der Top Ten des Bridgewater-Portfolios landete im vierten Quartal 2025 Broadcom. So kaufte der US-Hedgefonds hier 320.349 neue Aktien hinzu, sodass es nun insgesamt 1.165.740 Papiere des Tech-Konzern waren. Mit einem Wert von rund 403,46 Millionen US-Dollar bedeutete dies 1,47 Prozent am Gesamtdepot.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 9: Booking.com

Bridgewater Associates hielt Ende Dezember 80.528 Aktien des Buchungs-Portals Booking.com, die zum Stichtag einen Wert von rund 431,25 Millionen US-Dollar aufwiesen. Seit dem Vorquartal wurde diese Positon geringfügig um weitere 2.797 Aktien ausgebaut. Die Booking.com-Beteiligung machte zum Quatalsende am gesamten Depot einen Anteil von 1,57 Prozent aus und lag damit auf Rang neun.

Quelle: sec.gov, Bild: II.studio / Shutterstock.com

Platz 8: GE Vernova

665.997 Papiere von GE Vernova besaß Bridgewater zum Ende des vierten Quartals 2025. Das waren 2,29 Prozent bzw. 14.905 Aktien mehr als noch im vorangegangenen Jahresviertel. Die Beteiligung war zum Stichtag am 31. Dezember rund 435,28 Millionen US-Dollar wert und kam auf einen Depotanteil von 1,59 Prozent, was GE Vernova Platz acht unter Bridgewaters größten Aktienbeteiligungen bescherte.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 7: Adobe

Auf dem siebten Platz im Bridgewater-Portfolio landete im vierten Jahresviertel 2025 der Software-Konzern Adobe. Der US-Hedgefonds griff hier im Berichtszeitraum zu und baute die Beteiligung um 0,98 Prozent bzw. 12.359 weitere Adobe-Aktien aus. Insgesamt beinhaltete das Depot zum Quartalsende damit 1.275.055 Titel des IT-Unternehmens, die Ende Dezember einen Gesamtwert von rund 446,26 Millionen US-Dollar besaßen. Damit kam Adobe auf einen Anteil von 1,63 Prozent am Gesamtdepot.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 6: Amazon

Die Beteiligung an US-Handelsgigant Amazon landet im vierten Quartal 2025 neu in der Top Ten des Fonds. Hier vergrößerte Bridgewater das bestehende Investment um 73,18 Prozent respektive 823.277 Amazon-Aktien, sodass es nun insgesamt 1.948.254 Titel der Tech-Größe im Portfolio waren. Mit einem Gegenwert von rund 449,70 Millionen US-Dollar bedeutete dies ein Depotanteil von 1,64 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com

Platz 5: Microsoft

Im Vorquartal noch auf Rang zwei, rutschte die Beteiligung an Microsoft im vierten Quartal auf Rang fünf ab. Bridgewater verkaufte zwischen Oktober und Dezember 113.078 Microsoft-Aktien und reduzierte seine Beteiligung somit um 10,31 Prozent. Zum Quartalsende lagen insgesamt noch 984.091 Aktien des Windows-Herstellers im Depot des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds. Sie kamen auf einen Gesamtwert von rund 475,93 Millionen US-Dollar, womit 1,74 Prozent des gesamten Depotwerts auf diese Beteiligung entfiel.

Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Platz 4: Alphabet A

Im Vorquartal belegte diese Beteiligung noch den ersten Platz, nun rutschten die A-Aktien von Alphabet auf den vierten Platz ab. Der US-Hedgefonds verkleinerte seine Beteiligung an der Google-Mutter im Berichtszeitraum um satte 1.063.070 Aktien bzw. 40,06 Prozent. Insgesamt besaß Bridgewater zum Stichtag noch 1.590.826 Alphabet A-Aktien im Gesamtwert von rund 497,93 Millionen US-Dollar. Sie kamen somit auf einen Anteil am Gesamtdepot von 1,82 Prozent.

Quelle: finanzen.net, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Platz 3: Salesforce

Auch bei Salesforce, dem weltweit führenden Anbieter von CRM-Software, passte Bridgewater Associates im vierten Jahresviertel 2025 seine Beteiligung an: 74.961 Salesforce-Aktien wurden dem Depot entnommen, sodass es zum Stichtag noch 1.932.066 Titel im Gesamtwert von rund 511,82 Millionen US-Dollar enthielt. Am Portfolio machten die Salesforce-Aktien damit einen Anteil von 1,87 Prozent aus, was in diesem Ranking für Platz drei reichte.

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Platz 2: Lam Research

Auf Platz zwei der größten Aktienpositionen von Bridgewater Associates landete im abgeschlossenen Jahresviertel Lam Research. Bei dem Unternehmen aus den Bereichen Anlagen- und Maschinenbau sowie Elektrotechnologie machte der US-Hedgefonds Kasse und warf 422.319 Aktien aus dem Depot. Die Beteiligung an Lam Research fiel damit um 12,19 Prozent auf nun mehr 3.041.661 Anteilsscheine, die zum Stichtag einen Wert von rund 520,67 Millionen US-Dollar besaßen. Am Gesamtportfolio machten sie somit 1,9 Prozent aus.

Quelle: finanzen.net, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com

Platz 1: NVIDIA

Kräftig griff Bridgewater Associates hingegen bei NVIDIA zu. Der Hedgefonds vergrößerte seine Position am KI-Giganten im vierten Quartal 2025 um satte 54,01 Prozent bzw. 1.355.454 Aktien. Nach dem Zukauf besaß Bridgewater zum 31. Dezember nun 3.865.205 Aktien des Chip-Herstellers, die zusammengenommen rund 720,86 Millionen US-Dollar wert waren. Mit einem Anteil von 2,63 Prozent am Gesamtdepot erreichte NVIDIA somit Platz eins.

Quelle: sec.gov, Bild: michelmond / Shutterstock.com

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

