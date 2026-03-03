Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q4 2025
Im 4. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn größten Aktienbeteiligungen des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds blieb unverändert.
Institutionelle Investoren, die ein Vermögen von mindestens 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gemäß den Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dazu verpflichtet, ihre Investitionen vierteljährlich durch das Einreichen des 13F-Formulars offenzulegen. Diese Regelung betrifft auch den Hedgefonds Bridgewater Associates, der vom renommierten Starinvestor Ray Dalio ins Leben gerufen wurde, denn im vierten Quartal 2025 belief sich der Portfolio-Wert von Bridgewater Associates auf rund 27,422 Milliarden US-Dollar.
Zwar ist die Wall Street-Größe Ray Dalio nun bereits seit einiger Zeit nicht mehr aktiv mit der Führung des Hedgefonds betraut, bleibt aber in beratender Funktion tätig und der Name "Bridgewater" dürfte wohl noch für lange Zeit mit ihm in Verbindung gebracht werden.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Aktienbeteiligungen von Bridgewater Associates im vierten Quartal 2025, die ausnahmslos alle im Berichtszeitraum angepasst wurden - und das teils sehr deutlich. Daneben hält Bridgewater auch einige ETFs, die hier jedoch nicht berücksichtigt wurden. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025.
Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 10: Broadcom
Neu in der Top Ten des Bridgewater-Portfolios landete im vierten Quartal 2025 Broadcom. So kaufte der US-Hedgefonds hier 320.349 neue Aktien hinzu, sodass es nun insgesamt 1.165.740 Papiere des Tech-Konzern waren. Mit einem Wert von rund 403,46 Millionen US-Dollar bedeutete dies 1,47 Prozent am Gesamtdepot.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 9: Booking.com
Bridgewater Associates hielt Ende Dezember 80.528 Aktien des Buchungs-Portals Booking.com, die zum Stichtag einen Wert von rund 431,25 Millionen US-Dollar aufwiesen. Seit dem Vorquartal wurde diese Positon geringfügig um weitere 2.797 Aktien ausgebaut. Die Booking.com-Beteiligung machte zum Quatalsende am gesamten Depot einen Anteil von 1,57 Prozent aus und lag damit auf Rang neun.
Quelle: sec.gov, Bild: II.studio / Shutterstock.com
Platz 8: GE Vernova
665.997 Papiere von GE Vernova besaß Bridgewater zum Ende des vierten Quartals 2025. Das waren 2,29 Prozent bzw. 14.905 Aktien mehr als noch im vorangegangenen Jahresviertel. Die Beteiligung war zum Stichtag am 31. Dezember rund 435,28 Millionen US-Dollar wert und kam auf einen Depotanteil von 1,59 Prozent, was GE Vernova Platz acht unter Bridgewaters größten Aktienbeteiligungen bescherte.
Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 7: Adobe
Auf dem siebten Platz im Bridgewater-Portfolio landete im vierten Jahresviertel 2025 der Software-Konzern Adobe. Der US-Hedgefonds griff hier im Berichtszeitraum zu und baute die Beteiligung um 0,98 Prozent bzw. 12.359 weitere Adobe-Aktien aus. Insgesamt beinhaltete das Depot zum Quartalsende damit 1.275.055 Titel des IT-Unternehmens, die Ende Dezember einen Gesamtwert von rund 446,26 Millionen US-Dollar besaßen. Damit kam Adobe auf einen Anteil von 1,63 Prozent am Gesamtdepot.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 6: Amazon
Die Beteiligung an US-Handelsgigant Amazon landet im vierten Quartal 2025 neu in der Top Ten des Fonds. Hier vergrößerte Bridgewater das bestehende Investment um 73,18 Prozent respektive 823.277 Amazon-Aktien, sodass es nun insgesamt 1.948.254 Titel der Tech-Größe im Portfolio waren. Mit einem Gegenwert von rund 449,70 Millionen US-Dollar bedeutete dies ein Depotanteil von 1,64 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com
Platz 5: Microsoft
Im Vorquartal noch auf Rang zwei, rutschte die Beteiligung an Microsoft im vierten Quartal auf Rang fünf ab. Bridgewater verkaufte zwischen Oktober und Dezember 113.078 Microsoft-Aktien und reduzierte seine Beteiligung somit um 10,31 Prozent. Zum Quartalsende lagen insgesamt noch 984.091 Aktien des Windows-Herstellers im Depot des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds. Sie kamen auf einen Gesamtwert von rund 475,93 Millionen US-Dollar, womit 1,74 Prozent des gesamten Depotwerts auf diese Beteiligung entfiel.
Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
Platz 4: Alphabet A
Im Vorquartal belegte diese Beteiligung noch den ersten Platz, nun rutschten die A-Aktien von Alphabet auf den vierten Platz ab. Der US-Hedgefonds verkleinerte seine Beteiligung an der Google-Mutter im Berichtszeitraum um satte 1.063.070 Aktien bzw. 40,06 Prozent. Insgesamt besaß Bridgewater zum Stichtag noch 1.590.826 Alphabet A-Aktien im Gesamtwert von rund 497,93 Millionen US-Dollar. Sie kamen somit auf einen Anteil am Gesamtdepot von 1,82 Prozent.
Quelle: finanzen.net, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com
Platz 3: Salesforce
Auch bei Salesforce, dem weltweit führenden Anbieter von CRM-Software, passte Bridgewater Associates im vierten Jahresviertel 2025 seine Beteiligung an: 74.961 Salesforce-Aktien wurden dem Depot entnommen, sodass es zum Stichtag noch 1.932.066 Titel im Gesamtwert von rund 511,82 Millionen US-Dollar enthielt. Am Portfolio machten die Salesforce-Aktien damit einen Anteil von 1,87 Prozent aus, was in diesem Ranking für Platz drei reichte.
Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com
Platz 2: Lam Research
Auf Platz zwei der größten Aktienpositionen von Bridgewater Associates landete im abgeschlossenen Jahresviertel Lam Research. Bei dem Unternehmen aus den Bereichen Anlagen- und Maschinenbau sowie Elektrotechnologie machte der US-Hedgefonds Kasse und warf 422.319 Aktien aus dem Depot. Die Beteiligung an Lam Research fiel damit um 12,19 Prozent auf nun mehr 3.041.661 Anteilsscheine, die zum Stichtag einen Wert von rund 520,67 Millionen US-Dollar besaßen. Am Gesamtportfolio machten sie somit 1,9 Prozent aus.
Quelle: finanzen.net, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com
Platz 1: NVIDIA
Kräftig griff Bridgewater Associates hingegen bei NVIDIA zu. Der Hedgefonds vergrößerte seine Position am KI-Giganten im vierten Quartal 2025 um satte 54,01 Prozent bzw. 1.355.454 Aktien. Nach dem Zukauf besaß Bridgewater zum 31. Dezember nun 3.865.205 Aktien des Chip-Herstellers, die zusammengenommen rund 720,86 Millionen US-Dollar wert waren. Mit einem Anteil von 2,63 Prozent am Gesamtdepot erreichte NVIDIA somit Platz eins.
Quelle: sec.gov, Bild: michelmond / Shutterstock.com
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, CNBC/Getty Images