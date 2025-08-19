Deutsche Bank AG

NVIDIA Hold

11:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Halbleiterkonzerns dürfte höher als vom Markt erwartet ausgefallen sein, schrieb Ross Seymore in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf die von der US-Regierung erteilte Lizenz für die Wiederaufnahme der Lieferungen von KI-Chips nach China sollten die Erlöse auch im laufenden dritten Geschäftsquartal über der aktuellen Konsensschätzung liegen./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET

