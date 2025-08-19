DAX 24.349 -0,3%ESt50 5.480 -0,1%Top 10 Crypto 15,82 +2,1%Dow 44.922 +0,0%Nas 21.315 -1,5%Bitcoin 97.651 +0,8%Euro 1,1646 +0,0%Öl 66,19 +0,4%Gold 3.326 +0,3%
Anleger zurückhaltend: DAX etwas leichter -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
NVIDIA Aktie

151,22 EUR +0,36 EUR +0,24 %
STU
176,27 USD -5,75 USD -3,16 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,82 Bio. EUR

KGV 43,90 Div. Rendite 0,03%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

Deutsche Bank AG

NVIDIA Hold

11:11 Uhr
NVIDIA Hold
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
151,22 EUR 0,36 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Halbleiterkonzerns dürfte höher als vom Markt erwartet ausgefallen sein, schrieb Ross Seymore in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf die von der US-Regierung erteilte Lizenz für die Wiederaufnahme der Lieferungen von KI-Chips nach China sollten die Erlöse auch im laufenden dritten Geschäftsquartal über der aktuellen Konsensschätzung liegen./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu NVIDIA Corp.

11:11 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
11.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.08.25 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.07.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

