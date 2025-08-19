NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,82 Bio. EURKGV 43,90 Div. Rendite 0,03%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Halbleiterkonzerns dürfte höher als vom Markt erwartet ausgefallen sein, schrieb Ross Seymore in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf die von der US-Regierung erteilte Lizenz für die Wiederaufnahme der Lieferungen von KI-Chips nach China sollten die Erlöse auch im laufenden dritten Geschäftsquartal über der aktuellen Konsensschätzung liegen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Hold
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 155,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 175,64
|Abst. Kursziel*:
-11,75%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 176,27
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,07%
|
Analyst Name:
Ross Seymore
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 180,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:11
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:11
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|11:11
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG