DAX stabil -- Nikkei tiefer -- Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Warren Buffett setzt auf Japan-Aktien: Berkshire Hathaway profitiert weiterhin enorm
Buy von Deutsche Bank AG für Deutsche Telekom-Aktie
Airbus Aktie

Airbus Aktien-Sparplan
195,26 EUR -2,16 EUR -1,09 %
STU
195,34 EUR -2,26 EUR -1,14 %
GVIE
Marktkap. 151,89 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Bernstein Research

Airbus SE Outperform

09:01 Uhr
Airbus SE Outperform
Airbus SE
195,26 EUR -2,16 EUR -1,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
234,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
196,84 €		 Abst. Kursziel*:
18,88%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
195,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,84%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

09:01 Airbus Outperform Bernstein Research
16.02.26 Airbus Outperform Bernstein Research
12.02.26 Airbus Buy UBS AG
06.02.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

