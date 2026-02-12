DAX 25.062 -0,9%ESt50 6.049 -0,9%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,5945 -2,2%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.431 +0,1%Euro 1,1779 +0,0%Öl 71,35 +1,5%Gold 4.987 +0,2%
Marktkap. 155,11 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant hob am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung ein enttäuschendes Ergebnis hervor, was er vor allem am Umsatz festmachte. Schwach sei auch der Ausblick auf das Jahr 2026. Hinsichtlich der Auslieferungen, des operativen Ergebnisses und des Free Cashflow liege dieser unter den Erwartungen der meisten Investoren, mit denen er zuletzt gesprochen habe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Airbus SE zu myNews hinzufügen