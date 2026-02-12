Airbus Aktie
Marktkap. 155,11 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant hob am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung ein enttäuschendes Ergebnis hervor, was er vor allem am Umsatz festmachte. Schwach sei auch der Ausblick auf das Jahr 2026. Hinsichtlich der Auslieferungen, des operativen Ergebnisses und des Free Cashflow liege dieser unter den Erwartungen der meisten Investoren, mit denen er zuletzt gesprochen habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
187,20 €
|Abst. Kursziel*:
20,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
187,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,96%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
