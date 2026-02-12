UBS AG

Airbus SE Buy

11:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant hob am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung ein enttäuschendes Ergebnis hervor, was er vor allem am Umsatz festmachte. Schwach sei auch der Ausblick auf das Jahr 2026. Hinsichtlich der Auslieferungen, des operativen Ergebnisses und des Free Cashflow liege dieser unter den Erwartungen der meisten Investoren, mit denen er zuletzt gesprochen habe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:13 / GMT

