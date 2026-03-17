Bilanz steht ins Haus

Das sind die Erwartungen der Analysten an die Quartalszahlen von Micron Technology.

Micron Technology lädt am 18.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2026 endete.

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30 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,19 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Micron Technology 31 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 19,77 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 145,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Micron Technology 8,05 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 40 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,59 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 40 Analysten von durchschnittlich 82,29 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 37,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net