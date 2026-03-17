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Bilanz steht ins Haus

Ausblick: Micron Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

18.03.26 06:01 Uhr
NASDAQ-Titel Micron-Aktie vor Quartalszahlen: Das prognostizieren die Analysten für den NVIDIA-Partner Micron Technology | finanzen.net

Das sind die Erwartungen der Analysten an die Quartalszahlen von Micron Technology.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
399,10 EUR 13,60 EUR 3,53%
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Micron Technology lädt am 18.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2026 endete.

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30 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,19 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Micron Technology 31 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 19,77 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 145,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Micron Technology 8,05 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 40 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,59 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 40 Analysten von durchschnittlich 82,29 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 37,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
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26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
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26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

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