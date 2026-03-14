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Taiwan im Blick

Neue Fabrikpläne: Micron setzt auf Ausbau der Chipproduktion - Aktie weiter auf Höhenflug

16.03.26 14:38 Uhr
Chip-Boom geht weiter: Micron setzt auf Taiwan-Offensive - Aktie setzt NASDAQ-Höhenflug fort | finanzen.net

Der US-Speicherchiphersteller Micron Technology verstärkt seine Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Halbleiter-Zentren. Am Markt kommt das gut an.

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Micron Technology Inc.
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• Micron übernimmt Tongluo-P5-Standort in Taiwan
• Neue Chipfabrik zur Erweiterung der Produktion geplant
• Taiwan bleibt zentrales Zentrum der globalen Halbleiterindustrie

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Wie aus einer Pressemitteilung von Micron hervor geht, plant das Unternehmen den Bau einer zweiten Chip-Produktionsstätte auf einem Gelände in Taiwan, das erst kürzlich erworben wurde. Diese Entscheidung unterstreicht die Strategie des Konzerns, seine Fertigungskapazitäten angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Speicherlösungen massiv auszuweiten und dabei verstärkt auf den Standort Taiwan zu setzen.

Microns strategische Standortwahl und Infrastruktur

Die Expansion erfolgt auf einem Areal, das Micron zur Erweiterung seiner bestehenden Infrastruktur in Taiwan gesichert hat. Die geplante Anlage ist dabei Teil eines umfassenderen Investitionsprogramms, mit dem der Konzern seine technologische Führungsposition im Bereich der DRAM- und NAND-Speicherchips festigen will. Taiwan spielt für Micron eine Schlüsselrolle, da das Land über eine hoch entwickelte Zuliefererkette und einen tiefen Pool an Fachkräften im Halbleitersektor verfügt, betont die Nachrichtenagentur Reuters. Die neue Fabrik soll dazu beitragen, die Produktionsabläufe zu optimieren und die Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen zu erhöhen.

Reaktion auf den globalen Chip-Bedarf

Mit dem Bau der zweiten Anlage reagiert Micron auf die anhaltend hohe Nachfrage, die vor allem durch Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, dem Cloud-Computing und der Automobilindustrie getrieben wird. Reuters zufolge verdeutlichen die Pläne, dass die Skalierung der Fertigung in Taiwan ein entscheidender Schritt ist, um die Lieferketten resilienter zu gestalten. Während andere Regionen ebenfalls versuchen, Halbleiter-Investitionen anzuziehen, verdeutlicht Microns jüngstes Vorhaben die ungebrochene Bedeutung Taiwans als Herzstück der globalen Chip-Produktion.

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Anleger schicken Micron-Aktie nach oben

Am Markt werden die Neuigkeiten positiv aufgenommen: Die Micron-Aktie, die bereits im Freitagshandel rund fünf Prozent an Wert gewonnen hatte, legt im Montagshandel an der NASDAQ 5,52 Prozent auf 449,67 US-Dollar zu. Damit würden sich das Plus von rund 49 Prozent, das Micron-Anleger seit Jahresstart bereits in ihren Depots haben, nochmals vergrößern.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Charles Knowles / Shutterstock.com

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26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
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08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

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