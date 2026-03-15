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Branche wieder gefragt

Comeback der Rüstungsaktien: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT steigen

16.03.26 10:18 Uhr
Schaukelbörse bei Rüstungsaktien geht weiter: So schlagen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Montag | finanzen.net

Rüstungsaktien rücken auch zum Wochenstart einmal mehr in den Anlegerfokus. Dabei zeigt sich bei den Branchenvertretern eine teils deutliche Erholung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
81,15 EUR 2,85 EUR 3,64%
Charts|News|Analysen
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RENK
55,24 EUR 0,56 EUR 1,02%
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Rheinmetall AG
1.610,00 EUR 14,50 EUR 0,91%
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
87,90 EUR -2,55 EUR -2,82%
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• Verteidigungsaktien starten mit Kursgewinnen in die Woche
• Geopolitische Spannungen stützen langfristige Nachfrage
• Analystenkommentare treiben einzelne Titel zusätzlich

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Der deutsche Aktienmarkt erlebt am Montag, den 16. März 2026, eine deutliche Erholung im Verteidigungssektor. Nachdem Rüstungstitel wie Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS in der vergangenen Handelswoche teils unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten, greifen Investoren zu Wochenbeginn wieder zu.

Rheinmetall-Titel legen im XETRA-Handel zeitweise 1,19 Prozent auf 1.611,50 Euro zu, für HENSOLDT geht es daneben um 3,59 Prozent auf 80,90 Euro nach oben, RENK-Aktien gewinnen zwischenzeitlich 1,73 Prozent auf 55,25 Euro, während TKMS ein Minus von 1,28 Prozent auf 89,05 Euro generieren.

Geopolitik stützt die Kurse

Hinter der Branchenerholung steht weiterhin das angespannte weltpolitische Umfeld. Die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten und der Bedarf an einer modernisierten Verteidigungsinfrastruktur in Europa sorgen dafür, dass Rüstungsaktien trotz ihrer hohen Bewertung weiterhin als strategische Investments gelten. Anleger setzen darauf, dass die "Zeitenwende" auch 2026 für volle Orderbücher und steigende Umsätze bei den deutschen Branchenprimussen sorgt.

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Unternehmensspezifische Gründe sorgen für Kauflaune

Hinzu kommen unternehmensspezifische Gründe: Rheinmetall hatte in der vergangenen Woche seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, die am Markt aufgrund hoher Investitionskosten für den Kapazitätsausbau zunächst wenig euphorisch aufgenommen worden war. Inzwischen rückt bei Anlegern aber wieder der enorme Auftragsbestand in den Fokus. Zur positiven Stimmung tragen auch Analystenhäuser wie Goldman Sachs und Barclays bei, die die Aktien mit Kurszielen zwischen 2.175 Euro und 2.300 Euro stützen. Die Experten verweisen darauf, dass Rheinmetall durch seine führende Rolle bei der Munitionsproduktion und gepanzerten Fahrzeugen der Hauptprofiteur der europäischen Aufrüstungswelle bleibt.

Auch bei HENSOLDT sind es Analysten, die die Kurse treiben: Impulse liefert hier unter anderem ein optimistischer Kommentar von Jefferies. Die Analysten hatten die Aktie auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 90 Euro ausgegeben.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, HENSOLDT

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DatumMeistgelesen
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Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
11.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

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