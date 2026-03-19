DAX22.728 -0,5%Est505.593 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 -0,6%Nas22.091 -0,3%Bitcoin60.893 +0,9%Euro1,1548 -0,3%Öl110,2 +2,4%Gold4.668 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Vincorion VNC001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX dreht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Feiertag in Japan -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion im Fokus
Top News
Tesla startet Terafab-Projekt: Eigene KI-Chip-Fabrik soll in wenigen Tagen anlaufen - Aktie im Fokus Tesla startet Terafab-Projekt: Eigene KI-Chip-Fabrik soll in wenigen Tagen anlaufen - Aktie im Fokus
Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Beiersdorf-Aktie Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Beiersdorf-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenstimme

Rheinmetall sowie Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS drehen trotz Barclays-Studie ins Minus

20.03.26 11:38 Uhr
Kuranstiege bei Rüstungswerten nicht nachhaltig: Anleger verkaufen Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS | finanzen.net

Auch am Freitag stehen in Deutschland notierte Rüstungsaktien wieder unter Beobachtung. Ein Analyst treibt die Branchenvertreter jedoch nur vorübergehend an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
76,90 EUR -2,30 EUR -2,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
52,18 EUR -2,38 EUR -4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.516,50 EUR -41,00 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
83,05 EUR -1,35 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vincorion
18,94 EUR -0,36 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen

• Barclays stuft Rheinmetall als deutlich unterbewertet gegenüber dem Gesamtsektor ein
• Steigender Bedarf an elektronischer Kampfführung und Panzern
• Das Börsendebüt von Vincorion sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit

Wer­bung

Aktien der Rüstungsbranche nehmen am Freitag auf XETRA ab: Rheinmetall verlieren 1,90 Prozent auf 1.520,50 Euro, während HENSOLDT-Titel 3,16 Prozent tiefer notieren bei 76,65  Euro und RENK 3,87 Prozent auf 52,40 Euro verlieren. Auch für TKMS geht es abwärts: Um 2,75 Prozent auf 83,10 Euro.

Analystenlob für Rheinmetall treibt den Markt

In einer am Freitag veröffentlichten Analyse hat das Institut Barclays Capital seine Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" belassen, aber das Kursziel von 2.175 auf 2.125 Euro gesenkt. Analyst Afonso Osorio kappte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar seine Schätzungen für den operativen Gewinn im laufenden und kommenden Jahr, schrieb aber zugleich: Die Aktie des Rüstungsunternehmens werde derzeit mit einem Abschlag von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Sektor gehandelt. Er sprach von einer "übertriebenen Korrektur angesichts des Wachstumspotenzials im Vergleich zur breiteren Branche".

Optimismus für den Sektor

Der Optimismus rund um Rheinmetall strahlt auf die gesamte deutsche Rüstungslandschaft aus. Investoren setzen hierbei auf die wachsende Bedeutung von elektronischer Kampfführung und modernster Radartechnologie, die in fast allen neuen Beschaffungsprojekten der Bundeswehr eine Schlüsselrolle spielen. HENSOLDT profitiert in diesem Zusammenhang von der engen Verzahnung mit europäischen Partnerprojekten.

Wer­bung

Ähnlich positiv stellt sich die Situation für den Getriebespezialisten RENK dar. Das Unternehmen festigt seine Position als unverzichtbarer Zulieferer für schwere Kettenfahrzeuge weltweit, da Marktteilnehmer davon ausgehen, dass der Ersatzbedarf für ältere Panzerflotten in Osteuropa und die Neuproduktion des Leopard 2 das Geschäft auf Jahre hinaus absichern werden.

Ausblick auf eine dauerhafte Wachstumsphase

Die fundamentale Untermauerung durch Experten wie Barclays zeigt, dass es sich bei dem aktuellen Aufschwung nicht um eine kurzfristige Spekulation handelt, sondern um die Neubewertung einer gesamten Industrie. Rheinmetall bleibt dabei das Flaggschiff, flankiert von spezialisierten Akteuren wie HENSOLDT und RENK, die gemeinsam von einer neuen Ära der Sicherheitspolitik profitieren, in der die industrielle Basis wieder zur zentralen Säule der nationalen Verteidigung geworden ist.

Neuer Rüstungswert an der Börse

Am Freitag bekommt die Gruppe der Rüstungsaktien an der deutschen Börse zudem Zuwachs: Vincorion hat sein Börsendebüt gefeiert und Branchenvertreter damit zusätzlich in den Fokus der Anleger gerückt.

Wer­bung

Bettina Schneider, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen