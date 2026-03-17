DAX23.731 +0,7%Est505.769 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7600 +0,1%Nas22.480 +0,5%Bitcoin64.441 +0,5%Euro1,1536 -0,1%Öl102,3 -1,2%Gold5.003 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen letztlich höher -- DAX schließt im Plus -- Infineon, STMicro und NXP kooperieren mit NVIDIA -- Ölpreise, DroneShield, Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
Nicht nur Gold im Visier: Könnte Bitcoin eines Tages mehr Wert sein als Silber? Nicht nur Gold im Visier: Könnte Bitcoin eines Tages mehr Wert sein als Silber?
SaaS-Aktien und KI: Warum Bernstein in Anthropics Kooperationsstrategie Entlastung sieht SaaS-Aktien und KI: Warum Bernstein in Anthropics Kooperationsstrategie Entlastung sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung
IPO voraus

Vincorion-Aktie vor Börsengang - Gutes Marktumfeld für Rüstungsunternehmen

18.03.26 03:01 Uhr
Vincorion-Aktie vor Börsengang - lohnt sich der Einstieg? | finanzen.net

Der Börsengang des Rüstungszulieferers Vincorion steht kurz bevor. Der Zeitpunkt scheint gut gewählt. Doch lohnt sich der Einstieg wirklich?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
170,18 EUR -0,12 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.626,50 EUR 1,00 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Vincorion-IPO steht kurz bevor
• Großinvestoren signalisieren Vertrauen
• Deutschlands Waffenbranche boomt seit Ukraine-Krieg

Wer­bung

Am Freitag, den 20. März werden die Aktien von Vincorion - der Kunstname setzt sich aus dem lateinischen Wort "vincere" (siegen) und dem Sternbild Orion zusammen - erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer ist angesichts des derzeitigen Umfelds groß.

Energie- und Mechatroniklösungen

Vincorion ist eigenen Angaben zufolge ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme. Zu den Kunden gehören laut Deutsche Presse-Agentur die Panzerbauer Rheinmetall, KNDS und andere große Konzerne. Die Komponenten von Vincorion sind etwa in den Flugabwehrsystemen Patriot und Iris-T verbaut, hierbei geht es um die Stromversorgung.

Daneben hat Vincorion auch noch ein ziviles Geschäft. So sind etwa in Airbus-Passagiermaschinen Heizelemente und in Hubschraubern Rettungswinden des Börsenaspiranten eingebaut.

Wer­bung

Ankerinvestoren zeigen Vertrauen

Seit 2022 befindet sich Vincorion im Besitz des britischen Finanzinvestors Star Capital. Nachdem unter anderem wegen des Ukraine-Krieges im Zeitraum 2023 bis 2025 ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich 22 Prozent erzielt werden konnte, machen die Briten nun Kasse. Allerdings will Star Capital zunächst Hauptaktionär bleiben. Andere Investoren haben bereits zugesichert, stark zu investieren und zu Ankeraktionären zu werden.

Dies sind positive bzw. vertrauensbildende Signale, zeigen sie doch, dass die Großinvestoren an weiteres Wertsteigerungspotential bei Vincorion glauben. Hierfür spricht auch der hohe Gesamtauftragsbestand, der zum Jahreswechsel bei rund 1,1 Milliarden Euro lag.

Steigende Rüstungsausgaben der NATO-Staaten

Vincorion sieht den Verteidigungsmarkt in einem strukturellen Superzyklus. Laut dem Unternehmen erhöhen vier Megatrends im Verteidigungssektor den Energiebedarf und verschaffen Vincorion damit eine Schlüsselrolle. Diese sind: Elektrifizierung, Digitalisierung, sichere Kommunikation sowie unbemannte Luft- und Bodenfahrzeuge (UAVs & UGVs).

Wer­bung

Tatsächlich steigen die Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten seit einigen Jahren deutlich an. Hintergrund ist vor allem die veränderte Sicherheitslage in Europa seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sowie eine insgesamt angespanntere geopolitische Situation. Besonders Staaten in Ost- und Nordeuropa, etwa Polen oder die baltischen Länder, erhöhen ihre Budgets überdurchschnittlich stark, da sie sich aufgrund ihrer geografischen Lage besonders von Russland bedroht fühlen.

Auf einem NATO-Gipfel wurde 2025 ein neues Ziel beschlossen: Bis 2035 sollen die Mitgliedstaaten insgesamt bis zu 5 Prozent ihres BIP für Verteidigung und sicherheitsrelevante Infrastruktur aufwenden - davon 3,5 Prozent für klassische Militärausgaben und weitere 1,5 Prozent für Bereiche wie Infrastruktur, Cyberabwehr oder militärische Logistik. Zuvor lag das Ziel bei 2 Prozent. Das neue Ziel würde somit eine weitere massive Ausweitung der Verteidigungsinvestitionen in den kommenden Jahren bedeuten.

Deutschland rüstet auf

Neben den Staaten an der östlichen NATO-Flanke investiert auch Deutschland deutlich mehr in die Verteidigung. Kurz nach Beginn des Krieges kündigte der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz eine sicherheitspolitische "Zeitenwende" an. Kern dieser Entscheidung war die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, das vor allem für die Modernisierung von Ausrüstung, Beschaffung neuer Waffensysteme und den Abbau von Fähigkeitslücken genutzt wird. Damit soll die Bundeswehr nach Jahren vergleichsweiser geringer Investitionen wieder besser ausgerüstet und einsatzfähiger werden. Zudem sind in Deutschland inzwischen seit einer Reform Verteidigungs- und bestimmte Sicherheitsausgaben teilweise von der Schuldenbremse entkoppelt.

Das kommt den deutschen Rüstungsfirmen zugute. In einer schwächelnden Gesamtkonjunktur ist die Rüstungsbranche somit für Anleger besonders attraktiv geworden.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: tap trofsnag / Shutterstock.com, Imagentle / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen