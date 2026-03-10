DAX23.655 -1,3%Est505.782 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -1,0%Nas22.826 +0,6%Bitcoin60.403 +0,3%Euro1,1597 -0,1%Öl89,49 -2,1%Gold5.181 -0,1%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Deutschland gibt Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Klöckner & Co.-Aktie sinkt: Stahlhändler reduziert Nettoverlust deutlich
Gerresheimer-Aktie tiefrot: Jahresabschluss verschoben
Rüstungssektor im Blick

Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS unter Druck: Was den Rüstungssektor belastet

11.03.26 14:15 Uhr
Rüstungsrally stoppt abrupt: Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS rutschen ab - das sind die Gründe | finanzen.net

Nach den jüngsten Höhenflügen geraten deutsche Rüstungsaktien unter Druck. Dabei ist insbesondere ein Konkurrent Auslöser für die Kursverluste.

• Rheinmetall-Bilanz sorgt für Kursdruck im Defense-Sektor
• Produktions- und Kapazitätsfragen dämpfen kurzfristige Erwartungen
• Gewinnmitnahmen nach starker Rüstungsrally

Wer­bung

Deutsche Rüstungswerte erleben im Mittwochshandel einen herben Rücksetzer. Titel von RENK verlieren im XETRA-Handel zeitweise 2,97 Prozent auf 53,66 Euro, Aktien von HENSOLDT geben daneben 2,51 Prozent auf 75,60 Euro nach, während TKMS satte 4,30 Prozent auf 90,05 Euro einbüßen.

Der "Rheinmetall-Effekt" zieht die Branche nach unten

Ein wesentlicher Auslöser für die heutige Schwäche im gesamten Sektor ist der Rüstungsriese Rheinmetall, der seine Jahreszahlen veröffentlicht hat und damit hinter den Markterwartungen zurückgeblieben war. Da das Schwergewicht oft als Taktgeber für die kleinere Konkurrenz fungiert, wiegen Enttäuschungen hier besonders schwer. Obwohl Rheinmetall für das Geschäftsjahr 2026 ein massives Umsatzwachstum in Aussicht stellte, konnte das operative Ergebnis die hohen Erwartungen der Analysten nicht erfüllen. Höhere Steuerbelastungen und Investitionskosten drückten zudem den Nettogewinn, was am Markt die Sorge schürt, dass die extremen Wachstumshoffnungen der letzten Monate möglicherweise zu optimistisch eingepreist waren.

Kapazitätsengpässe dämpfen die kurzfristige Euphorie

Darüber hinaus bleibt die Unsicherheit über die Realisierung der Rekordaufträge in der Branche ein wichtiges Anlegerthema. Bei HENSOLDT zeigt sich zunehmend, dass die Transformation von Aufträgen in tatsächlichen Umsatz Zeit benötigt. Ähnlich gestaltet sich die Situation bei dem Getriebespezialisten RENK. Das Management wies darauf hin, dass die Skalierung der Produktion Zeit in Anspruch nimmt und signifikante Umsatzsprünge über die Marke von zwei Milliarden Euro erst ab dem Jahr 2028 realistisch seien. Für Investoren, die auf schnelle Gewinne im Jahr 2026 gesetzt hatten, wirkt diese zeitliche Verzögerung wie eine kalte Dusche, was zu einer Neubewertung der kurzfristigen Kurspotenziale führt.

Wer­bung

Geopolitik bleibt kursbewegend

Neben den unternehmensspezifischen Faktoren belastet auch die allgemeine geopolitische Lage das Sentiment. Die Märkte reagieren derzeit hochempfindlich auf diplomatische Signale: Sobald Berichte über potenzielle Friedensinitiativen in großen Konfliktregionen auftauchen, schwindet bei einigen Marktteilnehmern die Fantasie für eine dauerhaft übersteigerte Sonderkonjunktur. Dies führt insbesondere bei Titeln wie RENK oder HENSOLDT zu Gewinnmitnahmen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com, HENSOLDT

