DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street fester erwartet -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.456,00 EUR -45,00 EUR -3,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 69,72 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Bernstein Research

Rheinmetall Market-Perform

10:41 Uhr
Rheinmetall Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.456,00 EUR -45,00 EUR -3,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 1980 Euro auf "Market-Perform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag daran, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Market-Perform

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.980,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
1.466,00 €		 Abst. Kursziel*:
35,06%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
1.456,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,99%
Analyst Name:
Douglas S Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.155,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

10:41 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
09:11 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
08:01 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
20.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

dpa-afx Machtwechsel BVB-Aktie im Plus: Deutlicher Denkzettel für Watzke nach knapper Wahlbeteiligung BVB-Aktie im Plus: Deutlicher Denkzettel für Watzke nach knapper Wahlbeteiligung
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: short-Signal im Rheinmetall-Chart
FSG Trading Idee Trading Idee: Rheinmetall - Abprall bei 1.400 Euro und erneuter Anstieg erwartet
finanzen.net Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK tiefrot: USA und Ukraine stimmen neuem Friedensplan zu
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht mittags Gewinne
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag zurück
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 fällt mittags zurück
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Minusbereich
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Novinite Rheinmetall CEO: Securing NATO’s Eastern Flank Key as Bulgaria Hosts New Defense Plants
Novinite New Rheinmetall Ammunition Plant Breaks Ground in Lithuania, Second Project Under Discussion
Financial Times German start-ups set for deal on kamikaze drones with Rheinmetall
Novinite Bulgaria's Borissov Announces Second Ammunition Plant Following Rheinmetall Deal
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen