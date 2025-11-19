Rheinmetall Aktie
Marktkap. 69,72 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 1980 Euro auf "Market-Perform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag daran, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Market-Perform
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.980,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
1.466,00 €
|Abst. Kursziel*:
35,06%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
1.456,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,99%
|
Analyst Name:
Douglas S Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.155,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|10:41
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|10:41
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|10:41
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research