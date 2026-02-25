DAX 23.630 +0,0%ESt50 5.774 -0,4%MSCI World 4.419 -0,2%Top 10 Crypto 9,2335 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.901 +0,1%Euro 1,1555 +0,0%Öl 96,19 +2,7%Gold 5.184 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX-Minus wird kleiner -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay-Aktie vor IPO -- DroneShield, Ölpreise, Daimler Truck, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet Deutsche Bank-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Daimler Truck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
43,03 EUR +1,08 EUR +2,57 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 31,05 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DTR0CK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTGHF

Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

10:46 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
43,03 EUR 1,08 EUR 2,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Prognose für die Profitabilität 2026 liege unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das liege an den Kosten der Importzölle. In diesem Monat begännen die angekündigten Aktienrückkäufe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
43,47 €		 Abst. Kursziel*:
-21,79%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
43,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,99%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

10:46 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10:31 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09:41 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
09:36 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

dpa-afx Ausblick verhalten Daimler Truck-Aktie baut Aufschläge aus: Gewinn bricht ein - Dividende steigt trotzdem Daimler Truck-Aktie baut Aufschläge aus: Gewinn bricht ein - Dividende steigt trotzdem
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck dreht auf - Solides Quartal und Aufträge positiv
finanzen.net Daimler Truck-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Underperform
finanzen.net Daimler Truck-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
dpa-afx Prämie für Daimler-Truck-Beschäftigte gesunken
finanzen.net Jefferies & Company Inc. beurteilt Daimler Truck-Aktie mit Buy
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. verleiht Daimler Truck-Aktie Overweight in jüngster Analyse
dpa-afx Daimler-Truck-Chefin verdient trotz Gewinneinbruchs mehr
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 47 Euro
Zacks Is Daimler Truck Holding AG - Sponsored ADR (DTRUY) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
EQS Group EQS-AFR: Daimler Truck Holding AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Joe Kaeser, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, buy
EQS Group EQS-PVR: Daimler Truck Holding AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Daimler Truck Holding AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Daimler Truck zu myNews hinzufügen