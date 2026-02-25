Daimler Truck Aktie
Marktkap. 31,05 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Prognose für die Profitabilität 2026 liege unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das liege an den Kosten der Importzölle. In diesem Monat begännen die angekündigten Aktienrückkäufe./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
43,47 €
|Abst. Kursziel*:
-21,79%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
43,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,99%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|10:46
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:31
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:46
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:31
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:31
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG