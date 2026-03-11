Ausblick verhalten

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler-Truck ist im vergangenen Jahr stark von den US-Zöllen von Präsident Donald Trump belastet worden.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern fiel um fast ein Fünftel auf 3,78 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Die bereinigte operative Ergebnismarge im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - lag bei 7,8 Prozent und damit 1,1 Prozentpunkte tiefer als ein Jahr zuvor.

Für das neue Jahr nimmt sich Chefin Karin Radström hier 6 bis 8 Prozent vor. Analysten hatten für das vergangene Jahr etwas weniger erwartet, beim Ausblick auf die Marge 2026 lagen sie bisher fast am oberen Ende der anvisierten Bandbreite. Den Umsatz erwartet die Managerin mit 42 bis 46 Milliarden Euro im Industriegeschäft überraschend niedrig.

Die Aktie fiel vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 2,4 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag. Bisher hat das Papier im laufenden Jahr im Xetra-Handel allerdings knapp 13 Prozent zugelegt, auch der Ausbruch des Nahost-Kriegs sorgte nur kurz für Belastung.

Das Unternehmen gab sich zuversichtlich, weil die lange Zeit lahmenden Bestellungen wieder anziehen. Der Auftragseingang stieg vergangenes Jahr um 2 Prozent auf 425.458 Fahrzeuge, im Schlussquartal zogen sie gar im Jahresvergleich um 13 Prozent an.

Der Erlös im Industriegeschäft ging 2025 um 10 Prozent auf 45,9 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich sackte der Gewinn um 34 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro ab. Die Dividende soll jedoch überraschend mit 1,90 Euro stabil bleiben.

Der Konzern habe "2025 in einem anspruchsvollen Geschäftsumfeld mit rückläufigen Schlüsselmärkten ein resilientes Konzernergebnis" erzielt, hieß es vom Unternehmen. "Unsere Ergebnisse für 2025 zeigen eine verbesserte operative Performance in einem herausfordernden Geschäftsumfeld", sagte Radström laut Mitteilung.

Marktschwäche in Nordamerika drückt auf Absatz

Der Absatz war 2025 zurückgegangen. Insgesamt verkaufte der Konzern im vergangenen Jahr 422.510 Lkw und Busse. Das entspricht einem Minus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In Nordamerika brach der Absatz um 26 Prozent ein. Dort verkaufte der Konzern 2025 nur noch rund 142.000 Fahrzeuge. Der Markt schwächelt, weil sich Speditionen beim Bestellen neuer Fahrzeuge zurückhalten. Unter anderem wegen der US-Zölle lässt sich das in den kommenden Jahren anfallende Transportvolumen schwer einschätzen.

Sparprogramm "Cost Down Europe"

Um wettbewerbsfähiger zu werden, hatte Daimler Truck im vergangenen Jahr das Sparprogramm "Cost Down Europe" aufgelegt. Bis 2030 sollen damit die laufenden Kosten auf dem Heimatkontinent um mehr als eine Milliarde Euro sinken. In Deutschland sollen deshalb ungefähr 5.000 Stellen wegfallen. Betroffen ist insbesondere die Lkw-Marke Mercedes-Benz. Aber auch in Nordamerika soll gespart werden.

"Wir setzen unsere Effizienzmaßnahmen schneller um als geplant", sagte Radström laut Mitteilung. 2025 habe das Unternehmen bereits Nettoeinsparungen von über 100 Millionen Euro erzielt, teilte der Dax-Konzern mit. Für 2026 strebe Daimler Truck Gesamt-Nettoeinsparungen von mindestens 250 Millionen Euro an.

Daimler-Truck-Chefin verdient trotz Gewinneinbruchs mehr

Die Vergütung von Daimler-Truck-Chefin Karin Radström ist im vergangenen Jahr trotz eines Gewinneinbruchs gestiegen. Das geht aus dem Vergütungsbericht hervor, den der DAX -Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart veröffentlicht hat.

Demnach erhielt Radström 2025 eine Gesamtvergütung (inklusive Versorgungsaufwand) von 3,2 Millionen Euro. 2024 hatte sie noch 2,85 Millionen Euro verdient. Das entspricht einem Plus von rund 13 Prozent. Radström ist seit Oktober 2024 Vorstandschefin des Gesamtkonzerns, zuvor war sie Chefin der Sparte Mercedes-Benz Trucks.

Die Vergütung setzt sich aus einem festen und einem variablen Teil zusammen. Der Anstieg lässt sich vor allem mit einem deutlichen Plus bei der festen Grundvergütung erklären. Diese stieg von rund 813.000 Euro auf 1,3 Millionen Euro. Die variable Vergütung sank hingegen leicht.

Prämie für Beschäftigte gesunken

Nach einem Gewinneinbruch fällt die Ergebnisbeteiligung der Mitarbeitenden für das Geschäftsjahr 2025 bei Daimler Truck geringer aus als im Vorjahr. Rund 25.000 Beschäftigte in Deutschland erhalten eine Prämie in Höhe von 2.701 Euro, wie der DAX-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Ausgezahlt werde sie im April dieses Jahres. Für das Geschäftsjahr 2024 hatte die Prämie noch bei 4.140 Euro gelegen.

JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 47 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei robust gewesen, schrieb der Experte Akshat Kacker am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Resultate. Die für 2026 ausgesprochene Zielspanne für das operative Konzernergebnis (Ebit) liege aber im Mittelwert unter dem Analystenkonsens, gab er zu bedenken.

Die Daimler-Truck-Aktie steigt auf XETRA zeitweise 4,48 Prozent auf 43,82 Euro.

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX)