DAX 24.525 -0,7%ESt50 5.874 -0,3%MSCI World 4.444 +0,1%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.009 +0,2%Bitcoin 76.410 +1,5%Euro 1,1722 +0,0%Öl 64,84 +1,3%Gold 4.865 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX im Minus -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zwischen Zöllen und Weltordnung: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" zu Grönland-Übernahme Zwischen Zöllen und Weltordnung: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" zu Grönland-Übernahme
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Daimler Truck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,06 EUR +1,32 EUR +3,32 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,62 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DTR0CK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTGHF

Goldman Sachs Group Inc.

Daimler Truck Neutral

14:41 Uhr
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
41,06 EUR 1,32 EUR 3,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 37 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Berichtssaison der Investitionsgüterbranche sei recht gut angelaufen, schrieb Daniela Costa am Dienstag. Daimler Truck, Geberit und VAT hätten die Markterwartungen getoppt oder zumindest erfüllt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
39,95 €		 Abst. Kursziel*:
0,13%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
41,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,58%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

14:41 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.01.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
20.01.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Daimler Truck Halten DZ BANK
16.01.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Analyse im Fokus Daimler Truck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt Daimler Truck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt mittags nach
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittag gestärkt
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Nachmittag
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich nachmittags schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Dienstagnachmittag
finanzen.net Daimler Truck-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
EQS Group EQS-AFR: Daimler Truck Holding AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Joe Kaeser, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, buy
EQS Group EQS-PVR: Daimler Truck Holding AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Daimler Truck Holding AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
RSS Feed
Daimler Truck zu myNews hinzufügen