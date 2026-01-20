Daimler Truck Aktie
Marktkap. 29,62 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 37 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Berichtssaison der Investitionsgüterbranche sei recht gut angelaufen, schrieb Daniela Costa am Dienstag. Daimler Truck, Geberit und VAT hätten die Markterwartungen getoppt oder zumindest erfüllt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
39,95 €
|Abst. Kursziel*:
0,13%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
41,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,58%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
