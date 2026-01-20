DAX 24.531 -0,7%ESt50 5.859 -0,6%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,82 -1,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.212 +1,2%Euro 1,1714 -0,1%Öl 64,70 +1,1%Gold 4.870 +2,2%
TUI Aktie

8,86 EUR +0,20 EUR +2,36 %
STU
Marktkap. 4,48 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50

ISIN DE000TUAG505

Symbol TUIFF

Deutsche Bank AG

TUI Buy

11:16 Uhr
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Nach der Corona-Pandemie habe sich die weltweite Reisebranche wieder vollumfänglich erholt, und Tui sei der Branchenführer, schrieb Andre Juillard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Flugzeugen, Hotels, Kreuzfahrtschiffen und vielen Tausenden Amusements für die Kunden sei der Reisekonzern vertikal integriert, die Aktien seien zu einem attraktiven Preis zu haben./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,70 €		 Abst. Kursziel*:
37,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,41%
Analyst Name:
Andre Juillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

11:16 TUI Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 TUI Overweight Barclays Capital
13.01.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 TUI Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Mittag freundlich
finanzen.net MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag fester
finanzen.net TUI-Aktie im Minus: Bernstein Research belässt Einstufung auf "Market-Perform"
finanzen.net TUI Aktie News: TUI verbilligt sich am Dienstagnachmittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
RTE.ie TUI forecasts moderate increase in revenues for 2026
EQS Group EQS-News: TUI Group: Full-year results to 30 September 2025
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TUI delivers strong preliminary FY 2025 results above expectations with underlying EBIT growth of +12.6% exceeding guidance of +9-11% at constant currency
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
