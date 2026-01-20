TUI Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Nach der Corona-Pandemie habe sich die weltweite Reisebranche wieder vollumfänglich erholt, und Tui sei der Branchenführer, schrieb Andre Juillard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Flugzeugen, Hotels, Kreuzfahrtschiffen und vielen Tausenden Amusements für die Kunden sei der Reisekonzern vertikal integriert, die Aktien seien zu einem attraktiven Preis zu haben./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET
Analysen zu TUI AG
|11:16
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
