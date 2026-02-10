TUI Aktie
Marktkap. 4,74 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui von 9,00 auf 9,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Touristikkonzern habe in puncto Profitabilität bei Kreuzfahrten und Hotels gut abgeschnitten, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend im Resümee der Zahlen. Die Buchungen für die kommende Sommersaison ließen aber einige Fragen offen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Neutral
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,95 €
|Abst. Kursziel*:
7,26%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|11:56
|TUI Neutral
|UBS AG
|08:21
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11:56
|TUI Neutral
|UBS AG
|08:21
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:21
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|11:56
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research