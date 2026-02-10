DAX 24.944 -0,2%ESt50 6.042 -0,1%MSCI World 4.575 +0,1%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.230 -2,8%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,78 +1,0%Gold 5.105 +1,6%
TUI Aktie

Marktkap. 4,74 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50

ISIN DE000TUAG505

Symbol TUIFF

UBS AG

TUI Neutral

11:56 Uhr
TUI Neutral
TUI AG
8,56 EUR -0,38 EUR -4,23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui von 9,00 auf 9,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Touristikkonzern habe in puncto Profitabilität bei Kreuzfahrten und Hotels gut abgeschnitten, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend im Resümee der Zahlen. Die Buchungen für die kommende Sommersaison ließen aber einige Fragen offen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI Neutral

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,95 €		 Abst. Kursziel*:
7,26%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

11:56 TUI Neutral UBS AG
08:21 TUI Overweight Barclays Capital
10.02.26 TUI Neutral UBS AG
10.02.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

