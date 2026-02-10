Warburg Research

Deutsche Börse Hold

14:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 276 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäftszahlen für 2025 hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei bestätigt./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse