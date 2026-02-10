Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 38,12 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Kennziffern des Börsenbetreibers seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, die um Sondereffekte bereinigten Resultate lägen leicht darüber, schrieb Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
206,90 €
|Abst. Kursziel*:
20,83%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
208,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,67%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|13:26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|13:16
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|13:16
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|22.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG