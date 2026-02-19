Deutsche Bank AG

Rio Tinto Hold

14:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6200 Pence auf "Hold" belassen. Der Bergbaukonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Liam Fitzpatrick in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf Geschäftszahlen. Der Produktionsausblick entspreche den Zielen vom Kapitalmarkttag./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com