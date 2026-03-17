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Barclays Capital

Rio Tinto Equal Weight

08:01 Uhr
Rio Tinto Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
78,11 EUR 0,31 EUR 0,40%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6600 Pence belassen. Das Kupferprojekt "Resolution" komme nach einem vollzogenen Landtausch voran, schrieb Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entscheidung darüber sei seit 2014 durch verschiedene Berufungsverfahren vor US-Gerichten verzögert worden./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Equal Weight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
66,00 £
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
67,57 £		 Abst. Kursziel*:
-2,32%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Amos Fletcher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,15 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

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17.03.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
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10.03.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
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