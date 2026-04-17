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Symbol RTPPF

Barclays Capital

Rio Tinto Equal Weight

16:41 Uhr
Rio Tinto Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6600 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe einen insgesamt soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Rio Tinto Equal Weight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
66,00 £
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
73,27 £		 Abst. Kursziel*:
-9,92%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Amos Fletcher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,18 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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