Rückenwind

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus

21.10.25 07:00 Uhr

Mit dem Rückenwind fester Kurse an der Wall Street geht es am Dienstag an den ostasiatischen Börsen weiter nach oben - vielfach auf neue Rekordniveaus.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Allgemein stützt die Hoffnung auf einen ausbleibenden Handelskonflikt zwischen den USA und China, in Tokio zusätzlich, dass die LDP-Politikerin Sanae Takaichi nach ihrer erwarteten Ernennung zur neuen Premierministerin des Landes konjunkturelle Stimuli einleiten wird. US-Präsident Trump sagte, er erwarte, dass er auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in Südkorea ein "sehr starkes" und "faires" Handelsabkommen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping erreichen werde. Wer­bung Wer­bung In Tokio steigt der Nikkei 225" target="_blank" rel="noopener">Nikkei-225-Index nach seiner Hausse am Vortag um weitere 1,3 Prozent auf das neue Allzeithoch von 49.802 Punkten. In Hongkong legt der HSI um 1,07 Prozent zu, der Shanghai Composite verbessert sich um 1,2 Prozent. DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Servais Mont/Getty Images, pryzmat / Shutterstock.com