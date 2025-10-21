DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 -7,3%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.581 -2,6%Euro1,1625 -0,2%Öl61,03 +0,2%Gold4.319 -0,9%
Rückenwind

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus

21.10.25 07:00 Uhr
Nikkei & Co. mit neuen Höchstständen: Asiatische Börsen setzen Rally fort | finanzen.net

Mit dem Rückenwind fester Kurse an der Wall Street geht es am Dienstag an den ostasiatischen Börsen weiter nach oben - vielfach auf neue Rekordniveaus.

Allgemein stützt die Hoffnung auf einen ausbleibenden Handelskonflikt zwischen den USA und China, in Tokio zusätzlich, dass die LDP-Politikerin Sanae Takaichi nach ihrer erwarteten Ernennung zur neuen Premierministerin des Landes konjunkturelle Stimuli einleiten wird. US-Präsident Trump sagte, er erwarte, dass er auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in Südkorea ein "sehr starkes" und "faires" Handelsabkommen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping erreichen werde.

In Tokio steigt der Nikkei 225" target="_blank" rel="noopener">Nikkei-225-Index nach seiner Hausse am Vortag um weitere 1,3 Prozent auf das neue Allzeithoch von 49.802 Punkten. In Hongkong legt der HSI um 1,07 Prozent zu, der Shanghai Composite verbessert sich um 1,2 Prozent.

