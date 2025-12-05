Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Platz 15: DHL
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 14: K+S
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S von 19 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 13: RWE
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 41 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Platz 12: WACKER CHEMIE
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für WACKER CHEMIE mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 11: Bayer
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 36 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 10: Volvo
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo von 290 auf 310 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Platz 9: HUGO BOSS
Platz 8: Saint-Gobain
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 141,10 auf 144,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 7: Heidelberg Materials
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 245,20 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 6: SAP
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach einer hauseigenen Technologie- und KI-Konferenz mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Airbus
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 228 auf 222 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 4: Salesforce
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen und einem Ausblick von 316 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 3: Novo Nordisk
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 2: SCHOTT Pharma
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 28,80 auf 24,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 1: BASF
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Zur Analyse
