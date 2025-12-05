DAX24.037 +0,7%Est505.745 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,32 -2,3%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.473 -0,9%Euro1,1652 +0,1%Öl63,23 -0,2%Gold4.223 +0,3%
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Störung bei Cloudflare -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Infineon-Aktie mit Rückenwind: Patent-Erfolg und Technologiepartner Electreon sorgen für Impulse Infineon-Aktie mit Rückenwind: Patent-Erfolg und Technologiepartner Electreon sorgen für Impulse
Kaufempfehlungen KW 49

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

05.12.25 11:58 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

Aktien Empfehlungen KW 25/49: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

Platz 15: DHL

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Deutsche Post

Platz 14: K+S

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S von 19 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: K+S

Platz 13: RWE

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 41 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 12: WACKER CHEMIE

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für WACKER CHEMIE mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Platz 11: Bayer

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 36 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 10: Volvo

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo von 290 auf 310 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 9: HUGO BOSS

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tooykrub / Shutterstock.com

Platz 8: Saint-Gobain

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 141,10 auf 144,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

Platz 7: Heidelberg Materials

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 245,20 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 6: SAP

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach einer hauseigenen Technologie- und KI-Konferenz mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 5: Airbus

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 228 auf 222 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 4: Salesforce

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen und einem Ausblick von 316 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Platz 3: Novo Nordisk

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 2: SCHOTT Pharma

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 28,80 auf 24,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SCHOTT Pharma

Platz 1: BASF

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Bildquellen: Konstantin Ivshin / Shutterstock.com, Holmes Su / Shutterstock.com