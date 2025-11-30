DAX 23.605 -1,0%ESt50 5.665 -0,1%MSCI World 4.381 -0,4%Top 10 Crypto 11,35 -8,9%Nas 23.233 -0,6%Bitcoin 72.385 -7,1%Euro 1,1631 +0,3%Öl 63,21 +0,0%Gold 4.238 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Airbus 938914 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, HUGO BOSS, DroneShield, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
43,36 EUR -0,33 EUR -0,76 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 31,76 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

Bernstein Research

RWE Outperform

17:01 Uhr
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
43,36 EUR -0,33 EUR -0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 41 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Annahmen an die zuletzt berichteten Drittquartalszahlen an. Bei RWE berücksichtigte sie auch den Amprion-Deal mit dem Finanzinvestor Apollo Global sowie verbesserte US-Aussichten für erneuerbare Energien an Land./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Outperform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
43,75 €		 Abst. Kursziel*:
14,29%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
43,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,31%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

20.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 RWE Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 RWE Overweight Barclays Capital
12.11.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Analyse im Fokus Bernstein Research: Outperform-Note für RWE-Aktie Bernstein Research: Outperform-Note für RWE-Aktie
Dow Jones RWE-Aktie im Minus: Millionen-Investition in Batteriespeicher in Wales
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Nachmittag kaum verändert
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Montagmittag verlustreich
finanzen.net RWE Aktie News: RWE fällt am Montagvormittag
finanzen.net So stuften die Analysten die RWE-Aktie im vergangenen Monat ein
dpa-afx Braunkohletagebau Garzweiler: Verkaufsstart für Häuser aus Geisterdörfern
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich leichter
reNEWS RWE hits FID on 350MW Pembroke battery
reNEWS RWE and Apollo close Amprion financing deal
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
reNEWS RWE begins Calle repowering in Germany
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen